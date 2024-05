Pour simplifier l'expansion numérique à l'échelle mondiale, Nexway propose des solutions sur mesure permettant de prospérer sur différents marchés





Nexway, un leader français des solutions de commerce numérique, annonce son engagement à simplifier l'expansion numérique des entreprises à travers le monde. En mettant l'accent sur les solutions sur mesure, Nexway permet aux entreprises de prospérer de manière simple et efficace sur divers marchés, des États-Unis à l'Europe, en passant par l'Inde, l'Asie-Pacifique et l'Afrique.

L'expansion sur de nouveaux marchés peut poser des défis complexes, qu'il s'agisse de naviguer dans les méandres des réglementations ou de gérer les paiements et les risques de fraude. Sans une vision claire des avantages à long terme qu'apporteront les nouveaux marchés, se lancer peut sembler trop long et trop coûteux. Nexway comprend ces défis et propose des solutions personnalisées permettant de les surmonter.

Derrière chaque achat se dissimule un réseau complexe de procédures financières, de responsabilités légales et d'obligations réglementaires

Nexway est un partenaire de confiance qui fournit des services complets, méticuleusement conçus pour rationaliser vos efforts d'expansion mondiale. L'une de nos solutions clés est le modèle Merchant of Record qui témoigne de notre engagement à simplifier vos opérations. Ce modèle permet aux entreprises de confier à Nexway les complexités liées au traitement des paiements, garantissant des transactions transparentes, ainsi que la conformité avec les réglementations locales dans le monde entier.

« Chez Nexway, notre objectif est de rendre l'expansion numérique mondiale de nos clients aussi simple et efficace que possible », a déclaré Pierre-Henri Paulhe, VP Global Accounts chez Nexway. « Nous comprenons les besoins uniques des entreprises qui opèrent sur différents marchés, et nous leur fournissons des solutions sur mesure pour les aider à réussir. »

La croissance numérique nécessite une approche stratégique. Les solutions sur mesure de Nexway rationalisent le processus de pénétration sur de nouveaux marchés, permettant aux entreprises d'exploiter les opportunités de croissance tout en réduisant les risques. En tirant parti de l'expertise en matière de transactions transfrontalières de Nexway, les entreprises peuvent éviter les écueils liés aux complexités réglementaires, optimiser les processus de paiement et réduire les risques de fraude, assurant la réussite de leur stratégie d'expansion.

Depuis plus de 20 ans, les plus grandes entreprises numériques du monde font confiance à Nexway pour s'implanter sur de nouveaux marchés, stimuler la croissance et rechercher de nouvelles opportunités

Votre entreprise devrait-elle se développer à l'échelle mondiale ? Lisez la brochure de Nexway pour en savoir plus sur les marchés émergents et sur les moyens de paiement locaux spécifiques permettant d'accélérer la croissance en ligne.

À propos de Nexway

Nexway gère la complexité des ventes en ligne et couvre l'ensemble des aspects du commerce électronique pour aider les entreprises à optimiser leurs ventes en ligne et leurs flux de revenus. De l'acceptation des paiements dans le monde entier à la gestion des abonnements et des taxes, vous gagnez du temps et de l'argent tout en développant vos activités sur le marché mondial. La société compte parmi ses clients Kaspersky, ESET, Bitdefender, Opera et un grand nombre d'autres entreprises à travers le monde.

