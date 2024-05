VisionFlow présente Talkit : Révolutionner l'apprentissage des langues grâce à un univers 3D immersif de type « Westworld »





PARIS, le 24 mai 2024 /CNW/ - VisionFlow, une jeune entreprise innovante basée sur l'IA, annonce le lancement de Talkit en France, une application 3D mondiale alimentée par l'IA générative qui révolutionne l'apprentissage de l'anglais parlé en créant une expérience personnalisée, stimulante et immersive.

Du 22 au 25 mai, VisionFlow présentera Talkit à VivaTechnology, démontrant ses capacités sur les téléphones intelligents et le casque d'écoute Apple Vision Pro pour une expérience immersive améliorée. Après son lancement initial, Talkit sera également disponible sur Google Play et Apple Vision Pro en juin.

Talkit se distingue des méthodes d'enseignement traditionnelles en offrant une approche exceptionnellement adaptative en matière d'apprentissage de la langue. Les utilisateurs sont plongés dans un monde virtuel où ils peuvent améliorer leurs compétences en anglais parlé grâce à des scénarios personnalisés en temps réel. Grâce à des avatars personnalisables, les utilisateurs peuvent choisir parmi différents thèmes d'apprentissage, comme la préparation au voyage, la pratique aux entrevues et même la simulation d'urgences médicales, tous accessibles à partir de leur téléphone intelligent en tout temps et en tout lieu.

VisionFlow tire parti des technologies d'IA générative pour alimenter l'expérience d'apprentissage stimulante dans Talkit. Il s'agit d'une boucle de création de scénarios qui personnalise le contenu, les niveaux de difficulté et les expériences interactives. Ce processus de génération dynamique, transparent et exclusif ajuste les points d'apprentissage à la maîtrise de la langue de chaque utilisateur.

En analysant les commentaires et les progrès des utilisateurs, Talkit décompose les objectifs et les besoins d'apprentissage en plusieurs scénarios et exercices personnalisés, ce qui contribue vraiment à améliorer leurs compétences en expression linguistique et en communication.

À mesure que les utilisateurs continuent d'interagir avec les avatars, leurs conversations sont continuellement mémorisées, ce qui permet à Talkit de mieux comprendre chaque utilisateur au fil du temps, favorisant ainsi un fort sentiment de connexion avec les personnages virtuels.

À propos de VisionFlow

Fondée par Leo Liu en 2023, VisionFlow vise à créer un univers 3D pour 2 milliards d'apprenants linguistiques dans le monde, offrant une expérience d'apprentissage linguistique personnalisée et immersive. Leo Liu est un entrepreneur renommé dans le domaine des technologies éducatives axées sur l'IA, le fondateur de la licorne Knowbox, et la force motrice derrière l'application d'apprentissage Homework Box AI, qui est utilisée par plus de 100 000 écoles et 100 millions d'élèves pour améliorer leurs notes. L'équipe de base de VisionFlow est composée de spécialistes de géants d'Internet et de grandes entreprises d'éducation en ligne, qui apportent une expertise approfondie dans les produits et la technologie d'IA, les stratégies de croissance mondiale et les opérations fondées sur les données.

