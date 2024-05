/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Scotchfort/





SCOTCHFORT, PEI, le 23 mai 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan, de Sidney MacEwen, député provincial pour Morell - Donagh, et de Roderick W. Gould Jr, chef de la Première Nation d'Abegweit.

Date : Vendredi 24 mai 2024



Heure : 13 h 30 (HAA)



Lieu : Immeuble Abegweit Connects

24, rue Kitpu

Scotchfort (Î.-P.-É.)

C0A 1T0

24 mai 2024 à 05:00

