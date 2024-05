La chimiste Christiane Ayotte, pionnière dans la lutte antidopage, remporte le Prix René Dussault 2024





- La plus grande distinction du système professionnel, le Prix du CIQ, est renommée Prix René Dussault en son honneur-

MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) est fier de remettre le Prix René Dussault 2024 à Christiane Ayotte, chimiste, pour l'ensemble de sa prestigieuse carrière. Son apport inestimable a été salué devant ses pairs et les représentants des 46 ordres professionnels du Québec lors du banquet de reconnaissance du CIQ.

« La contribution remarquable de Christiane Ayotte à la société québécoise et au rayonnement du système professionnel mérite une reconnaissance à la hauteur de son influence et de son engagement envers l'excellence, l'éthique et le progrès, a souligné Danielle Boué, présidente du CIQ. Aujourd'hui, c'est tout le système professionnel qui l'honore en lui remettant sa plus haute distinction. »

Véritable pionnière dans la lutte antidopage, Mme Ayotte est à la tête du Laboratoire de contrôle du dopage de l'Institut national de la recherche (INRS - Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie) depuis 1991. Diplômée d'un doctorat en chimie de l'Université de Montréal, elle a su se démarquer mondialement par son dévouement à l'intégrité du sport, à la protection des athlètes et à l'avancement des connaissances dans ce domaine.

Le Prix du CIQ est renommé Prix René Dussault

Le banquet de reconnaissance du CIQ est l'occasion de récompenser chaque année un ou une professionnelle pour l'ensemble de sa carrière en lui remettant le plus prestigieux prix du système professionnel québécois. Afin de lui témoigner toute sa notoriété, ce prix est renommé Prix René Dussault en honneur du père fondateur du système professionnel québécois.

Il y a 50 ans, le système professionnel naissait grâce à un homme visionnaire. Véritable humaniste, l'honorable René Dussault a mis en avant des solutions administratives, législatives et judiciaires, justes et équitables, qui ont contribué à transformer le visage du Québec.

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent collectivement plus de 429 000 membres, dont 64,7 % sont des femmes, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

