SoSafe renforce sa position sur le marché avec "Human Risk OS TM " et "Sofie Human Security Copilot"

SoSafe, leader européen de la sensibilisation à la sécurité et de la gestion du risque humain, lance le premier system d'exploitation "Human Risk Operating System TM ". Ce nouveau système va aider leurs clients à identifier, quantifier, surveiller et intervenir sur les risques humains liés à la sécurité. Parallèlement, SoSafe a également présenté de nouvelles capacités de "Sofie", son robot basé sur l'intelligence artificielle multicanal, construit entièrement sur des modèles de langage avancés. Enfin, SoSafe a annoncé des mises à jour de son produit emblématique, un apprentissage personnalisé suivant sa position et sa maturité, des simulations de phishing basé sur le comportement ainsi que de nouvelles opérations de sécurité. SoSafe a présenté ses innovations lors d'un lancement spécial le 23 mai à Cologne et via un livestream pour de nombreux invités de l'industrie partout en Europe.

Le Human Risk OS TM de SoSafe regroupe toutes les offres SoSafe sous une seule et même plateforme afin d'aider les équipes de sécurité à adopter une approche globale de la gestion des risques humains. Il se concentre sur la gestion proactive des risques de cybersécurité, en modélisant la détection et l'analyse en temps réel du comportement humain, afin de suggérer des interventions ciblées visant à éliminer les incidents de cybersécurité.

Dr Niklas Hellemann, psychologue et CEO de SoSafe : "Pour parvenir à une réelle réduction des risques et répondre aux exigences des responsables sécurité, les mesures de sensibilisation de base ne suffisent pas. Alors que les programmes de sensibilisation traditionnels et génériques se concentrent sur la sensibilisation et le transfert de connaissances - éduquer les personnes sur les menaces potentielles et les former sur les stratégies de réponse - cette approche est souvent insuffisante dans l'environnement actuel complexe. Il est nécessaire d'évoluer vers une gestion intégrée du risquehumain, qui donne la priorité aux résultats et aux moteurs du comportement et contribue à atténuer durablement ces risques."

Les trois éléments clés du nouveau Human Risk OS TM sont:

La mesure du comportement humain afin de détecter, cartographier les activités et les comportements numériques ainsi que la culture de la cybersécurité au niveau individuel et collectif.

L' indice de sécurité humaine qui traite ces comportements humains et les enrichit d'informations supplémentaires telles que l'ancienneté, la durée du contrat, l'accès numérique et les fonctions, afin de créer un indice qui résume les performances en matière de sécurité.

Le cockpit d'intervention qui propose des stratégies d'actions pour faire face aux cyberrisques humains en se concentrant sur le comportement humain et la sensibilisation à la cybersécurité.

Gonçalo Gaiolas, CPO de SoSafe : "Nous croyons au pouvoir des personnes dans la lutte contre la cybercriminalité. Avec le "Human Risk OS TM", les organisations investissent dans plus qu'une simple solution de sécurité - elles s'engagent dans une approche proactive pour atténuer les risques centrés sur l'humain et sécuriser l'avenir de leur organisation en plaçant les personnes au centre même de leurs efforts. Nous donnons aux organisations les moyens d'induire des changements de comportements et de construire des cultures centrées sur la sécurité en identifiant, quantifiant, gérant activement et réduisant leur risque humain tout en se concentrant sur l'efficacité pour soulager la pression sur les équipes de sécurité surchargées".

Sofie, votre copilote pour des collaborateurs sécures

Sofie est un robot multicanal soutenu par l'IA, conçu pour réduire les facteurs humains de la cybersécurité. Sofie aide les professionnels de la sécurité et les utilisateurs à prendre rapidement conscience des menaces, en analysant les comportements, les situations et la conformité. Construit sur un modèle de langage avancé, Sofie fournit des réponses aux questions d'assistance à tout moment, envoie des alertes de sécurité urgentes et éduque les utilisateurs sur les bonnes pratiques de sécurité. Ce chatbot est en plus personnalisé en fonction des besoins et des politiques spécifiques de chaque organisation. Ainsi, Sofie fournit à ses utilisateurs le soutien et les outils nécessaires pour réduire les risques humains.

Gonçalo Gaiolas : "Les cybercriminels exploitent déjà la puissance de l'IA pour renforcer leurs attaques d'ingénierie sociale. Il est temps d'utiliser le plein potentiel de l'IA sur le plan défensif également. Notre agent multicanal Sofie, alimenté par l'IA, démontre la puissance de l'IA pour les cyberdéfenses : Il s'agit d'un outil multifonctionnel qui rend les informations de sécurité accessibles à tout le monde à tout moment, qui offre des possibilités d'apprentissage dans chaque interaction et qui soutient les administrateurs de la sécurité en matière de contenu et de communication, en automatisant les réponses afin de libérer du temps pour leurs équipes. Sofie fait de la cybersécurité une partie de notre travail quotidien, manifestant les cultures de sécurité comme la partie la plus essentielle de la gestion des risques humains complets."

Ilona Simpson, CIO de longue date et conseillère exécutive chez SoSafe : "Le "Human Risk OS TM" de SoSafe et Sofie aident les responsables de la sécurité à conduire efficacement une stratégie de gestion du risque humain qui atténue durablement le risque. Basé sur des données comportementales et alimenté par de nouvelles technologies, SoSafe simplifie là où d'autres compliquent, permettant aux professionnels de la sécurité de renforcer la couche humaine comme la partie la plus polyvalente de notre stratégie de défense. L'accent mis par SoSafe sur l'automatisation et l'efficacité permet non seulement aux équipes de sécurité de gagner un temps considérable, mais aussi d'amplifier leurs résultats, améliorant ainsi la posture de sécurité globale."

À propos de SoSafe

SoSafe, fondé par une équipe de spécialistes du comportement humain et d'experts en technologie, est le plus grand fournisseur de sensibilisation à la sécurité et de gestion des risques humains basé en Europe. SoSafe permet à plus de 4700 clients dans le monde de réduire efficacement les cyber-risques. Grâce à une approche unique centrée sur l'humain et fondée sur la science du comportement, SoSafe améliore les cconduites sécuritaires au sein des organisations, les rendant intuitives et comme une seconde nature. La plateforme est conçue pour renforcer l'autodéfense numérique en créant des cultures de sécurité solides qui impliquent activement les employés dans l'atténuation des risques humains. En s'appuyant sur la psychologie, la technologie de pointe et l'IA, elle permet aux professionnels de la sécurité d'identifier, de hiérarchiser, de gérer et, en fin de compte, de réduire efficacement leurs risques humains. L'équipe de SoSafe compte aujourd'hui plus de 450 employés répartis sur sept sites : Cologne (siège social), Amsterdam, Berlin, Londres, Paris, Lisbonne et Munich.

