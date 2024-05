Hytera remporte le prix « ICCA Award 2024 » avec la solution MCS





Hytera Communications (SZSE : 002583), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de communication professionnelles, a été honoré du prix ICCA Award 2024 pour « Meilleure utilisation des communications critiques dans l'industrie, la fabrication, les ressources minières, l'exploration pétrolière et gazière » en reconnaissance de ses systèmes interconnectés MCS et TETRA Systems déployées chez un leader du secteur de la sidérurgie. La cérémonie de remise des Prix « International Critical Communications (ICCA) Awards 2024 » a eu lieu le 14 mai à l'Intercontinental Festival City de Dubaï.

Le prix récompense les systèmes interconnectés MCS et TETRA de Hytera, déployés par Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (Baosteel). Auparavant, Baosteel, une entreprise du Fortune Global 500, utilisait un système TETRA installé en 2007, incapable de répondre à la demande croissante d'applications à large bande alors que l'industrie progressait en matière de numérisation et d'automatisation. Hytera a modernisé le système de Baosteel avec la dernière technologie TETRA et a intégré le système TETRA mis à jour avec des services critiques de mission (MCS) natifs de convergence, améliorant la productivité et la sécurité de plus de 3 000 travailleurs. Cette intégration assure une couverture de communication complète, permettant une communication à la demande tout en répondant à la forte demande de transmission multimédia..

Hytera a équipé le personnel de Baosteel de terminaux bimode et de dispositifs intelligents 5G XSecure pour étendre davantage l'application de l'interconnexion à double réseau. Ces dispositifs peuvent être enregistrés simultanément sur le réseau LTE et le réseau TETRA, facilitant ainsi les services de communication en temps réel sur le réseau public MCS et le réseau privé TETRA. Cela réduit efficacement la charge des personnels d'exploitation et de maintenance qui, autrement, auraient besoin de transporter plusieurs appareils. Les radios robustes basculent automatiquement entre les réseaux à bande étroite et à large bande sans aucune intervention manuelle, prenant en charge divers services tels que les appels privés et de groupe, les messages texte et les applications multimédia.

L'appareil intelligent Hytera 5G XSecure PNC560 améliore l'efficacité et les performances des utilisateurs, qu'il s'agisse de travailleurs de bureau ou de travailleurs de première ligne. Avec le système MCS de Hytera, le PNC560 peut communiquer avec les radios PDT, DMR ou TETRA via le réseau LTE ou 5G, ce qui permet des communications instantanées interpersonnelles ou d'une personne avec un groupe, partout dans le monde, pour partager des messages texte, des images et des clips vidéo.

Le système MCS de Hytera a amélioré la communication et l'efficacité de la production chez Baosteel en assurant une communication et de la collaboration entre les membres du personnel. Plus important encore, il est entièrement conforme aux normes « mission-critical » 3GPP, Ce qui inclut MCPTT, MCVideo et MCData. Cette approche garantit une communication fiable dans divers environnements, anticipant les besoins évolutifs de l'industrie. Hytera facilite une transition sans effort vers des applications à large bande grâce à l'interconnexion des systèmes MCS et TETRA, optimisant les flux de travail et renforçant la sécurité sur le lieu de travail.

Dylan Liu, directeur du marketing, Hytera, a déclaré : « Être récompensé par les ICCA Awards 2024 met en lumière notre engagement en faveur de l'innovation technologique. Hytera a été un leader du déploiement de solutions MCS dans de nombreux secteurs, tels que les chemins de fer et les services publics. Notre équipe continuera d'innover et de faire progresser nos multiples gammes de produits. ».

À propos d'Hytera

Hytera Communications Corporation Limited est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de solutions de communication professionnelles. Grâce à nos compétences en matière de voix, de vidéo et de données, nous fournissons une connectivité plus rapide, plus sûre et plus polyvalente aux entreprises et aux utilisateurs dont les activités sont stratégiques. Nous rendons le monde plus efficace et plus sûr en permettant à nos clients d'en faire plus, aussi bien dans leurs opérations quotidiennes que dans les interventions d'urgence.

