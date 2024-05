Nuvei élargit son leadership pour accélérer sa croissance avec la nomination de Gang Wang au poste de directeur de la technologie





M. Wang dirigera l'organisation technologique de Nuvei aux côtés de Max Attias, qui est nommé dirigeant principal de l'information

MONTRÉAL, 24 mai 2024 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui la nomination de Gang Wang au poste de directeur de la technologie, sous la direction de Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. M. Wang dirigera l'équipe technologique mondiale de Nuvei en collaboration avec l'ancien directeur de la technologie, Max Attias, qui a été nommé au nouveau poste de dirigeant principal de l'information.

Les équipes sous la direction de M. Wang et M. Attias travailleront en partenariat pour élargir davantage l'offre de technologie de Nuvei et jeter des bases solides pour la croissance future. Cette structure organisationnelle permettra à Nuvei d'accélérer l'innovation dans tous les domaines de la technologie grâce à une orientation ciblée et à une harmonisation stratégique, tout en maintenant la prestation de services de premier ordre que les clients et les partenaires ont l'habitude de recevoir aujourd'hui.

M. Wang est un pionnier et un leader reconnu qui possède une connaissance approfondie des secteurs des paiements et des logiciels, dont l'intersection est de plus en plus essentielle pour l'industrie. Il dirigera la stratégie technologique de Nuvei, y compris la recherche et l'architecture.

Il possède plus de 25 ans d'expérience dans la direction d'équipes technologiques à la fine pointe de l'innovation pour de grandes organisations, y compris une décennie de développement d'architecture et de systèmes de pointe pour le géant du logiciel Intuit. Avant de se joindre à Nuvei, M. Wang a passé les quatre dernières années chez Stripe, où il a occupé un certain nombre de postes de haut niveau dans le domaine de la technologie, notamment ceux de chef des données financières et, plus récemment, de chef des méthodes de paiement.

M. Wang a commenté l'annonce : « Je suis très heureux de me joindre à un leader de l'industrie aussi perturbateur à un moment clé de son parcours de croissance. Il existe déjà un fort esprit d'innovation rapide dans l'ensemble de l'entreprise, et j'ai hâte de tirer parti de mon expérience pour tirer parti de cet élan, faire progresser notre stratégie technologique et garder Nuvei à l'avant-garde à mesure que l'industrie des paiements évolue ».

M. Attias a ajouté : « L'ajout de l'expertise technologique et du sens du leadership de M. Gang à l'équipe de Nuvei change la donne. Je me réjouis à l'idée de travailler ensemble alors que nous renforçons nos capacités technologiques et notre organisation conformément à notre vision de l'avenir des paiements ».

« Nous sommes ravis d'accueillir M. Gang au sein de l'équipe de Nuvei », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Le fait de faire appel à un dirigeant possédant les compétences de M. Gang renforce notre équipe de direction et permettra sans aucun doute à l'ensemble de l'équipe de la technologie de prospérer alors que nous nous attaquons aux complexités de notre industrie en mettant encore plus l'accent sur ce sujet ».

M. Fayer poursuit : « Sous la direction de M. Attias, notre volume total de paiements a augmenté de près de cinq fois de 2020 à 2023. Avec M. Attias et M. Gang, nous avons maintenant deux opérateurs de calibre mondial prêts à porter les capacités technologiques de Nuvei à de nouveaux sommets et à accélérer davantage notre croissance des revenus mondiaux au cours de la prochaine phase de notre parcours. Nous créons également une structure plus efficace et efficiente pour les membres de notre équipe ».

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 700 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com

NVEI-Relations avec les investisseurs

Personne-ressource :

Relations publiques

[email protected]

Relations avec les investisseurs

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2263426/4723153/Nuvei_logo_Logo.jpg

SOURCE Nuvei

24 mai 2024 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :