State Grid effectue un contrôle printanier des équipements électriques à l'aide des technologies de pointe

À l'approche du pic estival de demande en électricité, State Grid Corporation of China procède de manière ordonnée à l'entretien printanier de ses équipements à travers tout le pays. Pour le contrôle printanier de cette année, State Grid a continuellement renforcé l'application de nouvelles technologies et de nouveaux équipements. Elle développe en permanence des outils de production sûrs et efficaces, et utilise des technologies de pointe ainsi que diverses mesures pour garantir la sécurité et la stabilité opérationnelle de ses équipements tout au long de l'année.

La surveillance autonome multitâche par drone, déployée par State Grid, met en évidence son leadership dans l'application des nouvelles technologies. Cette innovation améliore l'efficacité du contrôle, réduit les risques pour le personnel et garantit la sécurité de fonctionnement du réseau électrique. De plus, l'utilisation de l'outil intelligent de dégagement par laser offre une solution novatrice pour éliminer les dangers potentiels. Grâce à cette technologie laser efficace, les risques cachés des installations électriques sont éliminés rapidement et précisément, assurant ainsi la stabilité et la fiabilité du réseau électrique. En outre, la mise en service d'une grue de levage de 350 tonnes a davantage mis en lumière les compétences techniques et le niveau d'équipement de State Grid. Sa capacité de levage puissante et son fonctionnement précis ont injecté une nouvelle dynamique et une plus grande efficacité dans les travaux de maintenance, offrant un soutien crucial pour la sûreté de fonctionnement des installations électriques.

