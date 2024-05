LES ROLLING STONES, LE GROUPE DE ROCK LE PLUS EMBLÉMATIQUE DU MONDE, CHOISISSENT LE THUNDER RIDGE NATURE ARENA POUR LEUR CONCERT DE CLÔTURE EN AMÉRIQUE DU NORD





Bass Pro Shops Big Cedar Lodge a annoncé aujourd'hui que le 21 juillet, les monts Ozarks vibreront comme les vieux lacs, collines et vallées ne l'ont jamais fait lorsque le plus grand groupe de rock du monde, les Rolling Stones, illuminera le Thunder Ridge Nature Arena pour le concert de clôture de sa dernière tournée en Amérique du Nord.

Ce concert promet d'être l'un des plus mémorables et des plus attendus de tous les temps. Il s'agit d'un couplage entre le plus grand groupe de rock du monde et l'amphithéâtre en plein air à vous couper le souffle et le plus imposant de toute l'Amérique du Nord.

Le concert de Thunder Ridge fait partie du « Hackney Diamonds Tour 2024 » des Rolling Stones, qui comprend 20 représentations dans 16 villes. Les billets seront mis en vente le vendredi 31 mai et seront disponibles à l'adresse suivante ThunderRidgeNatureArena.com .

« C'est un grand honneur d'accueillir les Rolling Stones au Thunder Ridge Nature Arena et de présenter l'extraordinaire beauté des Monts Ozarks aux fans de musique de toutes les générations », a déclaré Johnny Morris, écologiste visionnaire et fondateur de Bass Pro Shops. « Les Stones est le groupe de rock le plus emblématique de tous les temps, et nous savons qu'ils donneront un spectacle exceptionnel que personne n'oubliera jamais ! Leur apparition marquera l'histoire de cette magnifique montagne des Ozarks ».

Thunder Ridge est une destination de renommée mondiale admirée par les légendes du rock.

Des représentants des Rolling Stones ont repéré Thunder Ridge en assistant au concert à guichets fermés de Garth Brooks en septembre 2022. Après le spectacle, l'équipe de repérage a déclaré que Thunder Ridge était l'un des endroits les plus extraordinaires et les plus beaux qu'elle ait jamais vus.

Une nuit de spectacle légendaire a débuté par une partie de pêche avec deux des plus grands défenseurs de l'environnement de notre époque.

Associer les Rolling Stones, les Ozarks et Johnny Morris était quelque chose de tout à fait inattendu ; mais, en fait, il s'agit d'un lien qui s'est créé depuis des années. Il y a plus de 20 ans, Chuck Leavell, le célèbre claviériste et pianiste des Stones, s'est joint à Johnny Morris pour célébrer l'ouverture d'un magasin Bass Pro Shops près de la maison de Chuck à Macon, en Géorgie. À partir de cette aventure commune, Johnny et Chuck ont tissé une amitié particulière fondée sur la protection de l'environnement, l'amour du plein air et quelques formidables aventures de pêche partagées. Aujourd'hui, leur aventure se poursuit avec un concert unique en son genre dans les Ozarks.

Célèbre défenseur de l'environnement, Chuck Leavell est l'un des trois uniques lauréats à recevoir le titre de garde forestier honoraire décerné par l'U.S. Forest Service et il a également reçu le titre de « National Outstanding Tree Farmer ». Johnny Morris est également une légende de la protection de l'environnement et a reçu la prestigieuse médaille de la société Audubon, considérée par beaucoup comme la plus haute récompense dans le domaine de la protection de l'environnement. Au cours des 114 années d'existence de la société Audubon, il n'y a eu que 57 lauréats à recevoir cette prestigieuse récompense.

Un lieu de divertissement grandiose, plongé dans la nature.

Le concert des Rolling Stones au Thunder Ridge Nature Arena souligne l'engagement de Johnny à créer l'un des meilleurs lieux de spectacle en plein air en Amérique du Nord et à partager la beauté de ses Ozarks chéris avec les générations à venir. Il ne s'agit pas uniquement d'un lieu pour présenter des concerts spectaculaires, des rodéos et des conventions. Le terrain appartient à une fondation à but non lucratif, et toutes les recettes des événements organisés dans l'Arena serviront à améliorer les installations et à soutenir la protection de l'environnement.

Situé sur environ 1 200 acres près de Ridgedale, Thunder Ridge est adjacent au Bass Pro Shops Big Cedar Lodge, sur un terrain acheté à l'origine par Johnny Morris il y a environ 30 ans. Au cours des dix dernières années, il a accueilli de grands rassemblements, notamment des concerts de Garth Brooks, Hank Williams Jr, Chris Janson, Dierks Bentley, Tracy Lawrence et d'autres grands artistes.

Il a également accueilli des spectacles aériens, des spectacles avec des montgolfières, l'U.S. Open Bowfishing Championship, l'U.S. Open National Bass Tournament, le National 4-H Youth Council, des rodéos, des conventions, des symposiums et des événements spéciaux, et il est prêt à accueillir des activités vertes pour tous les âges et tous les groupes d'intérêt dans les années à venir.

Thunder Ridge est le dernier joyau appartenant à la fière tradition du Big Cedar Lodge, qui propose des expériences hôtelières et de divertissement de premier ordre, couvrant toute une gamme de marchés récréatifs.

La vision de l'avenir est de continuer à accueillir un grand choix d'événements de premier ordre en plein air. Le concert des Rolling Stones n'est que le dernier d'une série de concerts de renom tout au long de l'été déjà annoncés pour Thunder Ridge tout au long de l'été. À l'affiche :

Le 25 mai : Morgan Wallen

Le 13 juin : Chris Stapleton

Le 15 juin : Fuerza Regida

Le 21 juillet : les Rolling Stones

Le 27 juillet : Luke Bryan

Le 31 août : Slightly Stoopid et Dirty Heads avec HIRIE

Le 8 septembre : Imagine Dragons

Le 21 septembre : Pitbull

Plus de soixante ans dans la royauté du rock.

Au cours des 60 dernières années, les Rolling Stones ont défini le mouvement rock and roll, portés par le chanteur Mick Jagger et le guitariste Keith Richards. Le groupe a estimé ses ventes d'albums à 250 millions d'exemplaires, ce qui en fait l'un des groupes musicaux les plus vendus de tous les temps.

Les Stones ont sorti 30 albums studio, 23 albums live et 12 compilations officielles. CNN les a qualifiés de « groupe de rock de loin le plus populaire aujourd'hui ». Le groupe, récompensé par un Grammy Award, a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1989 et au U.K. Music Hall of Fame en 2004. Il a été classé par les magazines Billboard et Rolling Stone comme l'un des plus grands groupes de tous les temps.

Cette tournée est destinée à apporter un soutien à l'album Hackney Diamonds, sorti en 2022, qui a reçu un accueil très favorable de la part des fans et des critiques musicaux du monde entier.

À propos du Thunder Ridge Nature Arena

Le Thunder Ridge Nature Arena est un amphithéâtre extérieur à couper le souffle, niché au coeur des Ozarks, à Ridgedale, dans le Missouri, à quelques kilomètres au sud de Branson. Situé sur plus de presque 500 ha (1 200 acres) dédiés à la protection de l'environnement, le site offre une vue imprenable sur le lac Table Rock et les montagnes Boston de l'Arkansas. Le Thunder Ridge Nature Arena fait partie de la Johnny Morris Conservation Foundation, qui se consacre à la protection et à la célébration de la beauté naturelle des Ozarks. Toutes les recettes du site sont directement affectées aux efforts de défense de l'environnement visant à protéger les terres, la faune et les habitats naturels de la région des Ozarks.

