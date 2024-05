Lenovo Group : résultats financiers du 4e trimestre et de l'année complète 2023/2024





Lenovo Group (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) a annoncé aujourd'hui les résultats du 4e trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2023/2024. Après avoir repris la croissance au 3e trimestre, le groupe a enregistré une croissance des revenus en glissement annuel dans tous les groupes d'affaires au 4e trimestre, les revenus du groupe ayant augmenté de près de 10 % en glissement annuel pour atteindre 13,8 milliards USD, le revenu net ayant doublé en glissement annuel pour atteindre 248 millions USD et la composition des revenus non-PC ayant atteint un sommet historique de 45 %. La performance du groupe au 4e trimestre et au 2e semestre démontre comment Lenovo a surmonté le ralentissement de l'industrie au cours de la dernière année, saisi les formidables occasions de croissance offertes par l'IA et accéléré l'élan dans l'ensemble de l'entreprise. Pour l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est élevé à 56,9 milliards USD et le bénéfice net à 1 milliard USD. Au deuxième semestre de l'exercice, Lenovo a enregistré une croissance des revenus de 6 % en glissement annuel et la marge nette s'est redressée après un déclin en glissement annuel au premier semestre pour devenir stable au deuxième semestre.

Le groupe est à l'avant-garde d'une ère de possibilités sans précédent en matière d'IA grâce à son portefeuille de la poche au cloud, à son écosystème et à ses partenariats solides, ainsi qu'à ses capacités complètes en matière d'IA. Depuis qu'elle a annoncé sa stratégie en matière d'IA en octobre 2023 lors de son événement annuel Tech World, Lenovo a lancé sa première vague de PC IA ainsi que des capacités d'IA couvrant d'autres appareils intelligents, une infrastructure intelligente et des solutions et services intelligents. Le groupe s'attend à ce que le PC IA, qui est défini comme étant équipé d'un agent personnel d'intelligence artificielle basé sur des interactions naturelles, l'informatique hétérogène, une base de connaissances personnelle, connecté à un écosystème ouvert d'applications d'intelligence artificielle et doté d'une protection de la vie privée et de la sécurité, passe de sa position actuelle de haut de gamme à celle de courant dominant au cours des trois prochaines années, entraînant un nouveau cycle de rafraîchissement pour l'industrie. L'IA hybride entraîne également une plus grande demande d'infrastructures d'IA et les clients demandent de plus en plus de solutions et de services d'IA personnalisés, notamment en matière de conseil, de conception, de déploiement et de maintenance de l'IA.

L'engagement et l'investissement continus de Lenovo dans l'innovation, axés sur ses technologies phares que sont l'IA et l'informatique, l'aident à réaliser sa vision d'une « IA plus intelligente pour tous » et à continuer de se démarquer dans l'ère de l'IA. Au cours de l'exercice écoulé, le groupe a atteint un pourcentage record de 26,2 % pour les effectifs de R&D, ainsi qu'un ratio de 3,6 % pour les dépenses de R&D par rapport au chiffre d'affaires.

Le groupe est encouragé par son rendement et son élan au cours du 2e semestre de l'exercice et est optimiste quant aux perspectives pour l'année à venir, où il continuera d'être un chef de file en matière d'IA, d'investir dans l'innovation et de saisir les occasions sans précédent que présente l'IA hybride, tout en accélérant la croissance et l'augmentation de la rentabilité durable dans l'ensemble de ses activités.

Le conseil d'administration de Lenovo a déclaré un dividende final de 3,8 cents USD ou 30,0 cents HK par action pour l'exercice terminé le 31 mars 2024.

Citation du président-directeur général ? Yuanqing Yang :

« Les résultats du quatrième trimestre de Lenovo démontrent clairement que nous avons non seulement repris la croissance dans toutes nos entreprises, mais que notre dynamique commerciale s'accélère, stimulée par les possibilités sans précédent qu'offre l'IA hybride. Grâce à notre stratégie de transformation intelligente et à des années d'investissement dans l'innovation, nous avons mis au point un ensemble complet de capacités d'IA et nous sommes à l'avant-garde du marché révolutionnaire des PC IA. Notre vision de l'ère de l'IA est celle d'une IA plus intelligente pour tous. Soutenus par notre solide exécution, notre innovation persistante, notre excellence opérationnelle et nos partenariats avec les écosystèmes, nous sommes confiants dans notre capacité à générer une croissance durable et une amélioration de la rentabilité au cours de l'année à venir. »

Principaux chiffres financiers :

4e trimestre 2023/2024 Millions USD 4e trimestre 2022/2023 Millions USD Changement Exercice 2023/2024 Millions USD Exercice 2022/2023 Millions USD Changement Chiffres d'affaires du groupe 13 833 12 635 9 % 56 864 61 947 (8 %) Chiffre d'affaires avant impôt 309 130 137 % 1 365 2 136 (36 %) Revenu net (bénéfice attribuable aux actionnaires) 248 114 118 % 1 011 1 608 (37 %) Revenu net (bénéfice attribuable aux actionnaires - non-HKFRS) [1] 218 284 (23 %) 1 038 1 878 (45 %) Résultat de base par action (cents américains) 2,02 0,95 1,07 8,41 13,50 (5,09)

Solutions and Services Group (SSG) : forte croissance et rentabilité, grâce aux solutions d'IA

Résultats du 4e trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2023/2024 :

Renforcement de la position de SSG en tant que moteur de croissance et contributeur aux bénéfices en réalisant une croissance du chiffre d'affaires de plus de 10 % en glissement annuel pour atteindre 1,8 milliard USD, et une rentabilité élevée avec une marge d'exploitation supérieure à 21 % - croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et de la marge d'exploitation pendant 12 trimestres consécutifs. Pour l'ensemble de l'année fiscale, le chiffre d'affaires s'est élevé à 7,5 milliards USD, avec une croissance de 12 % en glissement annuel et une marge d'exploitation de près de 21 %.

Le chiffre d'affaires des services d'infogérance et des services de projets et de solutions a augmenté de cinq points par rapport à l'année précédente, représentant désormais 55 % du chiffre d'affaires total de SSG pour le trimestre.

Les offres phares telles que Digital Workplace Solutions et TruScale for Hybrid Cloud ont toutes deux connu une croissance rapide.

Opportunités et croissance durable :

À l'avenir, SSG continuera à répondre à la demande croissante des clients en avançant rapidement dans la construction de solutions et de services natifs et intégrés à l'IA.

La plateforme Care of One, Cyber Resiliency as a Service et l'outil décisionnel Lenovo Intelligent Sustainability Solutions Advisor (LISSA) utilisent la puissance de l'IA pour offrir des expériences hyperpersonnalisées aux employés, une productivité accrue, une sécurité renforcée et des choix informatiques durables.

Infrastructure Solutions Group (ISG) : reprise de l'élan

Résultats du 4e trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2023/2024 :

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre a renoué avec la croissance, avec une progression à deux chiffres de 15 % en glissement annuel, portant le chiffre d'affaires d'ISG pour le trimestre à 2,5 milliards USD, un nouveau record pour un quatrième trimestre.

Les activités de stockage, de logiciels et de services ont toutes connu une hypercroissance, les recettes combinées augmentant de plus de 50 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires de l'informatique de haute performance a atteint un niveau record.

Pour l'ensemble de l'année, ISG a enregistré une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires pendant trois trimestres consécutifs et a atteint son deuxième chiffre d'affaires le plus élevé de l'année fiscale.

Opportunités et croissance durable :

Les serveurs d'IA devraient croître près de deux fois plus vite que le marché général des serveurs à mesure que le marché se tourne vers l'infrastructure d'IA.

ISG élargira son portefeuille et convertira son pipeline pour saisir de nouvelles opportunités, tout en tirant parti de ses forces dans les serveurs traditionnels, la périphérie, le stockage, les logiciels et les services pour saisir la croissance et renouer avec la rentabilité.

Intelligent Devices Group (IDG) : croissance solide, leadership renforcé

Résultats du 4e trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2023/2024 :

IDG a continué à réaliser un trimestre solide, renforçant son leadership mondial sur le marché des PC avec une part de marché de 22,9 %, une prime significative par rapport au marché, et une rentabilité à la pointe de l'industrie. Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 10,5 milliards USD et celui de l'année à 44,6 milliards USD.

L'activité PC s'est classée au premier rang dans quatre des cinq zones géographiques, avec une part de marché record en Amérique du Nord.

Le secteur des smartphones a connu une croissance remarquable, à deux chiffres, tant en termes de livraisons que de recettes en glissement annuel, avec une prime substantielle sur le marché.

La rentabilité d'IDG pour l'ensemble de l'année a bien résisté, malgré un marché plus faible que prévu au cours du premier semestre de l'exercice. Les PC, tablettes et smartphones ont tous repris le chemin de la croissance au cours du second semestre de l'exercice.

Opportunités et croissance durable :

À l'avenir, le volume du marché des PC devrait retrouver ses niveaux d'avant la crise de COVID, les smartphones ayant déjà renoué avec une hypercroissance à deux chiffres d'une année sur l'autre.

Les PC IA passeront progressivement du haut de gamme au grand public au cours des trois prochaines années, car Lenovo a livré sa première vague de PC IA et d'autres seront livrés au cours des prochains trimestres, ce qui entraînera un nouveau cycle de rafraîchissement sur le marché des PC.

Étendre l'IA des PC aux téléphones et aux tablettes, en établissant une collaboration transparente entre les appareils grâce à la solution logicielle Smart Connect.

ESG et faits marquants de l'entreprise

Accomplissements, annonces et engagements notables au cours du dernier trimestre :

Lenovo a été reconnue pour son leadership en matière de changement climatique et d'engagement des fournisseurs par le CDP, un organisme mondial à but non lucratif voué à l'environnement. Ce classement reconnaît les efforts de Lenovo dans la mise en oeuvre des meilleures pratiques actuelles contre les changements climatiques et dans la collaboration proactive avec ses fournisseurs pour un avenir plus durable.

Le groupe a également reçu les prix de « Meilleure initiative de chaîne de valeur », du « Meilleur produit écologique » et a reçu la mention « félicitations du jury » dans la catégorie « Entreprise d'économie circulaire de l'année » lors du sommet mondial CRN Sustainability Tech Summit.

En février, Lenovo a adhéré à l'engagement de l'UNESCO pour une IA responsable, qui demande aux entreprises d'appliquer des mesures opportunes pour « prévenir, atténuer ou remédier » aux effets négatifs potentiels de l'IA. Cet engagement vient s'ajouter au comité interne de Lenovo sur l'IA responsable, un cadre de gouvernance qui couvre les aspects éthiques, juridiques, de sécurité, de confidentialité et de responsabilité pour tous les produits, services et solutions d'IA.

[1] La mesure non-HKFRS a été ajustée en excluant les variations nettes de la juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, l'amortissement des actifs incorporels résultant des fusions et acquisitions, les charges liées aux fusions et acquisitions, les charges de restructuration et autres charges, le gain sur la réévaluation d'un passif lié à une option de vente vendue ; et les effets correspondants de l'impôt sur le revenu, le cas échéant.

À propos de Lenovo

Lenovo est une entreprise technologique mondiale dont le chiffre d'affaires s'élève à 57 milliards USD, qui figure au 217e rang du classement Fortune Global 500 et qui sert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse visant à offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a tiré parti de son succès en tant que plus grand fabricant d'ordinateurs personnels au monde avec une gamme d'appareils (ordinateurs personnels, postes de travail, smartphones, tablettes) compatibles avec l'IA, prêts pour l'IA et optimisés pour l'IA, d'infrastructures (centre de données, stockage, périphérie, calcul à haute performance et infrastructure définie par logiciel), de logiciels, de solutions et de services, et ce, de la poche au cloud. L'investissement continu de Lenovo dans des innovations qui changent le monde permet de construire un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent pour tous, partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com et découvrez les dernières actualités via notre StoryHub

LENOVO GROUP

SOMMAIRE FINANCIER Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2024 (en millions USD, sauf les données par action) 4e trimestre

Exercice 2023/2024 4e trimestre

Exercice 2022/2023 CHG D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE Exercice 2023/2024 Exercice 2022/2023 CHG D'UNE ANNÉE SUR L'AUTRE Chiffre d'affaires 13 833 12 635 9 % 56 864 61 947 (8) % Bénéfice brut 2 428 2 143 13 % 9 803 10 501 (7) % Marge brute 17,6 % 17,0 % 0,6 pt 17,2 % 17,0 % 0,2 pt Frais d'exploitation (1 939) (1 852) 5 % (7 797) (7 832) (0) % Frais de R&D

(inclus dans les frais d'exploitation) (532) (550) (3) % (2 028) (2 195) (8) % Ratio dépenses/revenus 14,0 % 14,7 % (0,7) pt 13,7 % 12,6 % 1,1 pt Résultat d'exploitation 489 291 68 % 2 006 2 669 (25) % Autres produits/(charges) hors exploitation ? nets (180) (161) 12 % (641) (533) 20 % Chiffre d'affaires avant impôt 309 130 137 % 1 365 2 136 (36) % Imposition (56) (24) 124 % (263) (455) (42) % Bénéfice pour la période/année 253 106 140 % 1 102 1 681 (34) % Intérêts non majoritaires (5) 8 S.O. (91) (73) 26 % Bénéfice attribuable aux actionnaires 248 114 118 % 1 011 1 608 (37) % Bénéfice attribuable aux actionnaires ? non-HKFRS [1] 218 284 (23) % 1 038 1 878 (45) % Résultat par action (cents USD)

Base

Dilué

2,02

1,95

0,95

0,93

1,07

1,02

8,41

8,05

13,50

12,74

(5,09)

(4,69)

