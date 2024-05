Earnix souligne le potentiel des données synthétiques dans l'assurance spécialisée





Earnix, premier fournisseur mondial de solutions SaaS basées sur l'IA pour les services financiers, publie aujourd'hui un rapport de haut niveau soulignant le potentiel de transformation des données synthétiques pour accélérer la croissance rentable et la compréhension des risques dans le contexte du marché unique de l'assurance spécialisée de Londres.

Le livre blanc intitulé « Reshaping London's Specialty Market -The Impact of Technology and Data » souligne le rôle essentiel que les données synthétiques, qui sont produites plutôt que collectées, joueront dans le succès futur du marché.

Tandis que les données synthétiques sont utilisées dans les universités depuis des décennies, elles ne se sont que récemment imposées dans des applications commerciales courantes. Selon Gartner, les données synthétiques ne représentaient que 1 % des données en 2021, mais devraient atteindre 60 % en 2024. Les avancées technologiques telles que les réseaux adversaires générationnels, les transformateurs et les grands modèles de langage ont considérablement augmenté la vitesse et le volume de données synthétiques créées.

Parallèlement, la demande croissante de données dans le domaine de l'assurance spécialisée a incité les souscripteurs et les courtiers à commencer à exploiter les données synthétiques pour compléter les ensembles de données existants et améliorer l'efficacité de l'évaluation des risques. Les données synthétiques offrent en effet des solutions à plusieurs défis majeurs sur le marché londonien :

Combler les lacunes en matière de données : les assureurs spécialisés peuvent exploiter les données synthétiques pour accéder aux données nécessaires au développement et à l'essai de produits sans compromettre la sécurité ou la confidentialité des clients. Cela a conduit à une augmentation des idées novatrices et au déploiement de technologies dans le secteur de l'assurance. Confidentialité et sécurité : les données synthétiques préservent la confidentialité tout en permettant une analyse critique. Dans un monde où les données sont largement disponibles, les techniques de données synthétiques sont essentielles pour garantir que les données des clients ne sont pas vulnérables à l'usurpation d'identité ou à la fraude. Soutien analytique : les données synthétiques permettent une modélisation, une simulation et des tests plus précis, en particulier pour l'évaluation d'événements extrêmes ou rares cruciaux pour le marché spécialisé, tels que les inondations ou les ouragans et la détection des fraudes. Les assureurs peuvent simuler ces événements pour développer des modèles de risque robustes sans attendre les événements réels. Simulations, tests de résistance et expansion des données : la génération de données synthétiques améliore la performance des modèles prédictifs, la détection des fraudes et d'autres aspects analytiques. Elle permet aux assureurs de simuler et de tester les modèles dans de nouvelles situations, leur permettant d'introduire de nouveaux produits ou de s'étendre à de nouveaux segments ou territoires avec des données existantes limitées.

Robin Gilthorpe, directeur général d'Earnix, déclare :

« La transformation numérique des lignes d'affaires spécialisées complexes du marché londonien ne fait que commencer. Bien qu'il s'agisse d'un changement fondamental à l'échelle du marché dans la façon dont les assureurs et réassureurs spécialisés font des affaires, il ne s'agit pas d'une solution unique. Les données synthétiques couplées à l'IA, à l'apprentissage automatique et à l'analyse avancée, sont cependant prometteuses pour relever divers défis dans le domaine de l'assurance spécialisée, notamment les lacunes en matière de données, les problèmes de confidentialité et de sécurité, et la détection des fraudes.

Les données jouent un rôle crucial dans les revenus, la rentabilité et les parts de marché, en particulier sur ce marché complexe où la perspicacité à un niveau granulaire peut faire une différence significative à un niveau macro. Les courtiers et les assureurs spécialisés savent que sur ce marché en évolution rapide, la capacité à se développer grâce au changement est primordiale. Notre livre blanc souligne le rôle essentiel des données synthétiques dans le remodelage du marché londonien et décrit les prochaines étapes à suivre par les assureurs spécialisés pour exploiter les opportunités inégalées de prise de décision éclairée et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle. »

