iStaging dévoile ses innovations en Réalité Mixte et Spatial Computing au salon VivaTech 2024.





iStaging est une entreprise SaaS de Réalité Virtuelle et Augmentée, experte en technologies brevetées de Computer Vision et Intelligence Artificielle, forte de 10 ans de développement et 100 000 utilisateurs professionnels dans le monde entier.

Présente à VivaTech cette année, iStaging a démontré son avancée technologique en Spatial Computing et génération de contenus AR-VR via l'IA (AI-CG), alimentée par plus d'un million d'espaces virtuels créés par ses clients. En parallèle du développement de fonctionnalités spécifiques pour certains secteurs tels que le luxe, l'immobilier, l'entertainment et les médias, iStaging vise desormais à populariser le contenu MR avec la sortie de wearables XR nouvelle génération tels de l'Apple Vision Pro, le META Quest, les lunettes AR Asus.

L'ergonomie et la facilité d'adoption des solutions, la création temps réel en toute autonomie, la portabilité cross-device, le déploiement rapide sur de larges organisations, ainsi que la customisation et les capacités d'intégration technique profonde sont des avantages concurrentiels inégalés qui rendent la plateforme iStaging unique.

Le fondateur & CEO d'iStaging, Johnny Lee, a déclaré : "Lorsque nous avons créé iStaging en 2015, notre vision était de vivre la réalité virtuelle de manière naturelle en levant les mains, en parlant et en bougeant la tête. Je crois que cela se réalisera bientôt." Il a également souligné : "Le million de contenus créés par iStaging pour ses clients au cours des dix dernières années sera facilement intégré dans les wearables XR. Comme iStaging possède à la fois la créativité, la technologie et les actifs de contenu, notre entreprise est désormais en position de leader pour relever un tel défi."

En particulier, la création de contenus MR liées à l'IP (Propriété Intellectuelle) sur les secteurs entertainement et médias a été initiée avec succès par l'équipe d'iStaging Asia basée à Séoul : BizEnter, entreprise coréenne de divertissement en coopération avec iStaging, a invité ses partenaires (UNIS, DXMON, BEWAVE, ASC2NT, NCHIVE, WOOAH, KINGDOM, TripleS, LEE DONGYEOL, LEO, 82MAJOR et CHUU) à un projet international de création de campagnes MR avec des stars de la K-POP.

iStaging collabore avec des clients internationaux aussi prestigieux que les maisons des Groupes le luxe LVMH et Kering (Louis Vuitton, Tiffany & Co., DIOR, Chandon, Bulgari, TAG Heuer, YSL...), ou encore BNP Paribas, RE/MAX, AECOM, Mercedes, Le Musée Van Gogh.

Nom de l'entreprise : iStaging Corp.

Site web : https://www.istaging.com/

