Rappel du gobelet NÜTRL de la marque Sunscope au Canada

TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - MISE À JOUR 23/05 - NÜTRL Canada a été informé que Sunscope a lancé un rappel volontaire au Canada d'un gobelet promotionnel en raison d'un défaut de fabrication pouvant présenter un risque pour la sécurité. Ce gobelet, de marque NÜTRL et fabriqué par Sunscope, a été offert en cadeau avec achat dans certains magasins du Canada en avril et mai 2024.

À ce jour, les tests effectués par Sunscope ont révélé que certains gobelets pourraient contenir une solution de nettoyage chimique piégée entre leurs parois internes, contenant des niveaux d'acides sulfurique et phosphorique. Cette solution peut se libérer lorsque le gobelet est rempli de liquide, présentant ainsi un danger potentiel de blessures graves. De plus, l'interaction entre cette solution et le gobelet peut entraîner des niveaux élevés de fer, de chrome et de nickel. L'ingestion de ces substances a été associée à divers effets indésirables, tels que des brûlures aux lèvres, à la langue, à la gorge, à l'estomac et d'autres lésions tissulaires, ainsi que des nausées, des vomissements, des crampes d'estomac et des diarrhées. Par ailleurs, un contact cutané avec ces substances peut provoquer des ampoules, des brûlures, des douleurs et des rougeurs.

Les consommateurs doivent cesser immédiatement l'utilisation du gobelet rappelé et appeler le numéro sans frais suivant pour obtenir de plus amples informations : 1 (866) 846-1778 ; ou envoyer un courriel à [email protected]. Si des symptômes se manifestent, il est recommandé de consulter un médecin. Pour de plus amples informations sur l'acide sulfurique et phosphorique ainsi que les symptômes potentiels d'exposition, consultez le site web du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail : www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/chem_profiles.

La sécurité des consommateurs demeure notre priorité absolue. En collaboration avec Sunscope et leur distributeur Staples Promotional Products Canada, nous travaillons en étroite collaboration avec Santé Canada pour informer de manière proactive les consommateurs concernés.

23 mai 2024

