Tencent annonce les lauréats de son programme phare CarbonX de lutte contre le changement climatique





SHENZHEN, Chine, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Tencent (00700.HK) récompense 13 équipes exceptionnelles qui ont remporté la première phase de son révolutionnaire programme CarbonX , qui vise à promouvoir de nouvelles technologies climatiques prometteuses. Les lauréats, sélectionnés parmi un groupe de 30 finalistes et de plus de 300 candidatures initiales, recevront un soutien financier total d'environ 100 millions de yuans (14 millions de dollars) de la part de Tencent. Ce soutien témoigne de l'engagement de l'entreprise à promouvoir des innovations sociales durables dans la lutte contre le changement climatique.

CarbonX a été lancé en mars 2023 pour faire progresser la nouvelle génération de technologies à faible émission de carbone. Tencent s'est engagé à verser 200 millions de yuans (28 millions de dollars) sous forme de financement catalytique au cours des trois prochaines années pour des idées innovantes qui risqueraient autrement de stagner ou de ne pas prendre d'ampleur.

La première phase de CarbonX s'est axée sur le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS), ainsi que sur l'élimination du carbone grâce à la technologie. Ces solutions ont été choisies pour leur capacité unique à réduire les émissions des industries difficiles à maîtriser telles que l'acier et le ciment, à atténuer la dépendance continue à l'égard des combustibles fossiles et à réduire les émissions héritées de décennies d'industrialisation.

Soutenu par la mission Tech for Good de Tencent et par une alliance de partenaires industriels partageant les mêmes idées, CarbonX vise à aider ces technologies de pointe à passer du stade de la recherche ou du démarrage précoce au stade commercial. L'objectif ultime est de les aider à avoir un impact significatif sur les objectifs énoncés dans l'Accord de Paris, qui comprend une réduction de 45 % des émissions d'ici 2030 et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

M. Hao Xu , vice-président de Tencent chargé de la valeur sociale durable et responsable du laboratoire de neutralité carbone de Tencent, a déclaré : « L'innovation technologique est la force motrice qui accélère notre progression vers la neutralité carbone. Le programme CarbonX vise à favoriser la croissance de ces technologies, à avoir un impact positif sur l'ensemble de la société et à jeter les bases d'un avenir plus durable. »

Le professeur Jerry Yan, président de l'université polytechnique de Hong Kong et coprésident du comité d'experts de CarbonX, a déclaré : « Pour ouvrir la voie à une économie plus verte, nous devons promouvoir le développement de technologies de pointe à faible émission de carbone. Tout comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne ont été soutenues à leurs débuts, les solutions émergentes telles que le CCUS et l'élimination du carbone grâce à la technologie exigent notre soutien précoce. »

Le programme a réuni un panel d'experts issus du monde universitaire, de l'industrie et de la communauté des investisseurs en tant que jury, et a accueilli les candidatures de divers participants dans trois filières distinctes :

CarbonX Lab : Conçu pour incuber des institutions de recherche, des universités ou des laboratoires qui proposent des solutions climatiques révolutionnaires

CarbonX Accelerator : Conçu pour accélérer la croissance des startups du secteur des technologies climatiques qui présentent un potentiel de commercialisation

CarbonX Infrastructure : Conçu pour soutenir le renforcement des capacités afin de faciliter le développement de l'industrie

Les finalistes comprennent quatre projets issus de la filière « Lab », six de la filière « Accelerator » et trois de la filière « Infrastructure ». Ces projets explorent des solutions innovantes, telles que l'utilisation de scories d'acier pour capturer et stocker le carbone directement à partir des gaz d'échappement des fours, la conversion du CO2 en carburant d'aviation durable et en produits chimiques précieux par le biais de réactions électrochimiques ou de micro-organismes, et l'adoption de nouvelles approches pour capturer directement le CO2 de l'atmosphère dans l'espoir de réduire le coût à moins de 150 dollars par tonne.

Parallèlement, Tencent collabore également avec l'université de Tsinghua pour développer un système complet d'outils de mesure, de rapport et de vérification (MRV) afin d'évaluer avec précision les progrès réalisés en matière de décarbonisation.

En plus de recevoir un soutien financier et consultatif, plusieurs projets auront également l'occasion de collaborer avec des partenaires industriels et de tester leurs recherches hors du cadre du laboratoire.

Fort du succès de la première phase, Tencent est prêt à lancer la deuxième itération de CarbonX à l'échelle mondiale dès la fin de l'année, dans le but d'innover dans le domaine des technologies climatiques à un stade précoce.

23 mai 2024 à 20:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :