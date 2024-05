Déclaration - La ministre Lebouthillier rencontre les membres de l'industrie de la pêche pour discuter de l'observation d'une baleine noire





OTTAWA, ON, le 23 mai 2024 /CNW/ - À la suite de la détection d'une baleine noire de l'Atlantique Nord dans les eaux peu profondes au large de la côte nord-est du Nouveau-Brunswick, la semaine dernière, Pêches et Océans Canada (MPO) a institué une fermeture temporaire de 15 jours de la zone de pêche du homard (ZPH) 23 C. Cette décision était fondée sur les données d'observation du MPO à ce moment-là, et sur nos engagements internationaux en matière de protection des mammifères marins, qui sont en place pour garantir que les produits de la mer de classe mondiale du Canada continuent d'être reconnus comme durables, et que les marchés d'exportation restent disponibles.

Depuis l'observation initiale, le MPO a examiné diverses sources de données pour déterminer que la baleine se trouvait dans des eaux légèrement plus profondes qu'on ne le pensait auparavant. Grâce à cette nouvelle information, je suis heureuse de constater que le MPO a ajusté les exigences de fermeture, et que les pêcheurs peuvent maintenant installer leurs casiers jusqu'à la limite de gestion du protocole de 10 brasses en eaux peu profondes pour le reste de la période de 15 jours.

De plus, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de rencontrer des membres de l'industrie de la pêche au homard dans la région du Golfe, y compris des dirigeants de l'Union des pêcheurs des Maritimes. Nous avons eu une discussion productive sur la façon de faire face à la menace pressante qui pèse sur les baleines noires de l'Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition, tout en tenant compte des répercussions très réelles sur nos pêcheurs de homard et les collectivités dans lesquelles ils résident.

J'ai demandé au MPO de convoquer une réunion du Comité consultatif technique sur les baleines noires de l'Atlantique Nord, qui comprend des représentants de l'industrie et des experts des baleines, afin d'examiner le protocole existant. Il est essentiel que nous parvenions à un juste équilibre dans la protection de ces baleines, et que nous réduisions au minimum, autant que possible, toute répercussion sur l'industrie de la pêche.

Enfin, je tiens à souligner à quel point la semaine dernière a été difficile pour les pêcheurs. Vous êtes des partenaires essentiels dans nos efforts visant à protéger cette espèce importante, tout en portant l'énorme fardeau d'équilibrer cette responsabilité tout en maintenant vos moyens de subsistance. Je m'engage à continuer à travailler ensemble sur la meilleure façon d'y parvenir.

23 mai 2024

