AgroAmerica présente PlanetA : une avancée majeure vers des entreprises agroalimentaires durables





L'année 2024 marque une étape importante pour AgroAmerica, une entreprise familiale verticalement intégrée qui fournit des aliments et des ingrédients durables à l'échelle mondiale. AgroAmerica est fière de lancer PlanetA, une nouvelle stratégie ambitieuse de développement durable visant à produire des changements tangibles et à établir de nouvelles références en matière de systèmes alimentaires durables.

Issue de la fusion des fondamentaux d'AgroAmerica et d'une attention profonde portée à la planète, PlanetA souligne le fort engagement de la Société en faveur de pratiques durables. Elle incarne l'idée que la Terre est notre seule maison et que chacun de nous est responsable à son égard ; elle met en lumière le plan d'action d'AgroAmerica pour prendre soin de notre planète, notre maison commune.

Avec PlanetA et sous la direction visionnaire de Fernando Bolaños, PDG d'AgroAmerica, la Société entreprend un parcours transformateur, une stratégie globale qui aborde des questions matérielles essentielles au travers d'objectifs spécifiques et limités dans le temps. M. Bolaños déclare : « Nous sommes déterminés à faire une différence tangible et à établir de nouvelles normes applicables aux réelles implications d'un système alimentaire durable. »

Consciente que la croissance et la rentabilité sont les piliers essentiels du succès, la société AgroAmerica soutient une perspective qui va bien au-delà du simple gain financier. « Nous sommes fermement convaincus que le véritable succès réside dans l'intégration de la croissance économique, de la gestion environnementale et de la responsabilité sociale. Notre objectif est de dépasser la neutralité et d' atteindre une situation nette positive ? où nos actions non seulement atténuent, mais contribuent activement à une planète prospère », a déclaré Javier Aguirre, directeur général d'AgroAmerica chargé du développement durable.

En s'engageant en faveur d'un objectif net zéro, AgroAmerica se distingue comme étant l'un des leaders de la région. Conformément aux objectifs de réduction définis scientifiquement par l'initiative SBT (Science Based Targets), la Société est déterminée à réduire les émissions de carbone des entreprises et à favoriser un avenir plus durable.

Dans le cadre d'un modèle pilote inédit, AgroAmerica est en première ligne de l'adoption de pratiques agricoles régénératrices à appliquer à l'ensemble de ses opérations. En étroite collaboration avec des ONG mondiales et des universitaires, la Société développe un modèle de production qui assure la régénération de l'environnement tout en garantissant la productivité agricole.

Avec PlanetA, AgroAmerica réaffirme son engagement à devenir un leader en matière de durabilité au sein de l'industrie agroalimentaire. Dans le marché d'aujourd'hui, en perpétuelle évolution et caractérisé par une complexité et des exigences accrues, jamais l'obligation de transparence, la nécessité de stratégies tournées vers l'avenir, le besoin de responsabilité et de confiance n'ont été aussi forts. Face à ces défis, PlanetA incarne l'engagement d'AgroAmerica à se positionner en tant que leader en matière de pratiques commerciales responsables favorisant le bien-être de notre planète, notre maison commune.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

23 mai 2024 à 19:05

