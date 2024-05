Mary Kay accorde des subventions à cinq jeunes futurs scientifiques dans le cadre du Salon international des sciences et de l'ingénierie Regeneron





Mary Kay Inc., une entreprise qui soutient l'éducation STEM et les jeunes déterminés à réaliser leurs rêves, a récemment accordé trois subventions à cinq excellents scientifiques élèves de l'enseignement secondaire, sélectionnés parmi près de 2 000 participants représentant près de 70 pays, dans le cadre du Salon international des sciences et de l'ingénierie (Regeneron ISEF) à Los Angeles. Les subventions, d'un montant total de près de 10 000 USD, ont été accordées à des lycéens dont les projets innovants sont axés sur la recherche de remèdes contre les cancers touchant les femmes, l'innovation en matière d'emballage durable et la protection des ressources les plus précieuses de notre planète.

L'ISEF, un programme de la Society for Science lancé il y a plus de 70 ans, est le plus grand concours scientifique mondial destiné aux lycéens. Grâce à un réseau mondial d'expo-sciences locales, régionales et nationales, des millions d'étudiants sont encouragés à approfondir leur passion pour la recherche scientifique. Chaque printemps, quelques-uns de ces étudiants sont sélectionnés comme finalistes et se voient offrir la possibilité de concourir pour gagner des Prix et des bourses d'une valeur totale d'environ 9 millions USD.

« Ces futurs leaders STEM ont présenté des résultats de recherche innovants, des solutions créatives et des approches novatrices de problèmes complexes qui auront un impact direct sur les thérapies contre le cancer et les pratiques commerciales durables et redéfiniront les normes industrielles », a déclaré Kristin Dasaro, directrice Ingénierie des emballages et durabilité, Mary Kay. « Cette prochaine génération a tellement à nous apprendre ! Pour Mary Kay, c'est un honneur de les soutenir dans leur parcours STEM. »

VOICI LES JEUNES SCIENTIFIQUES RÉCOMPENSÉS :

Premier Prix : Keshvee Sekhda et Nyambura Sallinen (Géorgie, États-Unis)

IdentiCan: The App That Detects Brain, Breast, Lung, Skin, and Pancreatic Cancer

Application utilisant la technologie de l'IA pour identifier les tumeurs cancéreuses avec une précision de 99,6%.

Deuxième Prix : Madalena Filipe et Frederico Mauritty (Lisbonne, Portugal)

HidroQapa: Waterproof Bioplastic Made From Chitosan Extracted From Shrimp Shell Waste

Créer des matériaux durables et biodégradables à partir de carapaces de crustacés et contribuer ainsi à réduire les déchets et la pollution de l'environnement.

Troisième Prix : Carolina de Araujo Pereira da Silva (Rio de Janeiro, Brésil)

Rock the Metals! Investigating Manganese as a Trigger of Malignancy and Metal Transporters as Targets in Cancer Treatment

Étudier comment les métaux et leurs vecteurs affectent le comportement des cellules cancéreuses pour trouver de nouvelles thérapies contre le cancer.

À propos de Mary Kay

À l'époque. Maintenant. Toujours. Parmi les premiers à briser le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa marque de beauté de rêve au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir les vies des femmes. Ce rêve s'est matérialisé en devenant une société globale avec des millions d'agents indépendants de vente en plus de 35 pays. Pendant 60 années, l'opportunité de Mary Kay a permis aux femmes de définir leurs propres avenirs, à travers l'éducation, le mentorat, la promotion et l'innovation. Mary Kay s'est dédiée à investir dans la science derrière la beauté et à produire des produits de pointe de soins de la peau, de maquillage, de suppléments nutritionnels et de parfums. Mary Kay croit dans la préservation de notre planète pour les générations futures, la protection des femmes affectées par le cancer et les abus domestiques et l'encouragement des jeunes à poursuivre leurs rêves. Apprenez tous les détails sur le site Web marykayglobal.com, trouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

23 mai 2024 à 19:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :