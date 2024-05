Browning West annonce la réussite de sa démarche visant à remplacer tous les membres du conseil d'administration de Les Vêtements de Sport Gildan par l'ensemble de ses huit candidats





Browning West, LP (avec les membres de son groupe, « Browning West » ou « nous »), actionnaire de longue date de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL) (TSX : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») qui détient en propriété véritable environ 5,7 % des actions de la Société en circulation, a annoncé aujourd'hui que ses huit candidats aux postes d'administrateur, à savoir M. Michael Kneeland, M. Glenn J. Chamandy, M. Michener Chandlee, M. Ghislain Houle, Mme Mélanie Kau, M. Peter Lee, Mme Karen Stuckey et M. J.P. Towner, composeront l'intégralité du conseil d'administration de la Société (le « conseil ») et seront les seuls candidats aux postes d'administrateur qui se présenteront à l'élection à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024 de Gildan (l'« assemblée annuelle »). Cette annonce fait suite à la démission de l'ensemble des membres du conseil en poste et à la cessation d'emploi de hauts dirigeants, notamment le chef de la direction, M. Vince Tyra. Il importe de souligner que, selon les résultats préliminaires, l'écrasante majorité des droits rattachés aux actions ont été exercés en faveur de l'ensemble des huit candidats de Browning West avant la démission du conseil.

MM. Usman S. Nabi et Peter M. Lee de Browning West ont déclaré ce qui suit :

« Nous sommes profondément reconnaissants de l'étendue du soutien que les candidats et le plan de Browning West ont reçu de la part des actionnaires, des employés de Gildan et des grands cabinets?conseils en matière de procurations. Bien que nous soyons déçus que le conseil ait ignoré la volonté manifeste de ses actionnaires pendant tant de mois et ait dépensé des capitaux des actionnaires se chiffrant à plusieurs dizaines de millions de dollars pour tenter de défendre ses erreurs, nous sommes néanmoins satisfaits que les membres du conseil en poste aient décidé de mettre fin à leurs activités de campagne et d'ouvrir la voie à une transition ordonnée et probante de la direction de l'entreprise.

Nos administrateurs sont impatients de commencer à travailler à la réalisation de leur objectif commun, qui est d'accroître la valeur pour les actionnaires, ce qui commence par la réintégration de M. Glenn Chamandy à titre de chef de la direction. M. Chamandy est un dirigeant visionnaire qui affiche des antécédents de création de valeur, qui possède une connaissance inégalée des activités de fabrication de Gildan, un lien étroit avec les employés et les actionnaires de la Société, et une capacité impressionnante à prévoir les changements clés du secteur pour permettre à Gildan d'avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. Il sait exactement ce qu'il faut faire pour renforcer la position déjà solide de l'entreprise de concert avec le conseil nouvellement reconstitué, qui comprendra notamment M. Michael Kneeland, créateur de valeur avéré, que le nouveau conseil a l'intention de nommer président du conseil.

Browning West et l'ensemble de nos candidats aux postes d'administrateur apprécient l'engagement résolu qui nous a été témoigné par les parties prenantes de la Société au cours des derniers mois. Nous reconnaissons également que c'est la première fois en plus de dix ans qu'une majorité écrasante d'actionnaires et tous les grands cabinets?conseils en matière de procurations, à savoir ISS, Glass Lewis et Egan Jones, appuient la reconstitution complète d'un conseil d'administration. En tant qu'investisseur important et de longue date dans Gildan, nous prenons au sérieux la responsabilité d'avoir un représentant de Browning West au sein du conseil et nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée de créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes de Gildan. »

M. Glenn Chamandy, qui est cofondateur et qui sera bientôt réintégré dans ses fonctions de chef de la direction de Gildan, a déclaré ce qui suit :

« Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de redevenir chef de la direction de Gildan et je suis très heureux du soutien incroyable que j'ai reçu de la part des actionnaires et des employés au cours des six derniers mois. Je suis fier de nos employés dévoués qui ont travaillé fort et sont demeurés concentrés pendant cette période tumultueuse. La résilience de l'équipe et la grande qualité de notre nouveau conseil me donnent la certitude que les meilleurs jours de Gildan sont encore à venir. »

M. Michael Kneeland, qui sera bientôt nommé président du conseil de Gildan, a déclaré ce qui suit :

« Gildan affiche une impressionnante histoire de 40 ans qui s'appuie sur de solides résultats d'exploitation à long terme, une base d'employés exceptionnels et un fondateur qui a démontré une capacité évidente à superviser une entreprise dont la portée est de plus en plus mondiale et qui affiche des antécédents inégalés de création de valeur. C'est pour moi un honneur de rejoindre Gildan en tant que président du conseil aux côtés de M. Chamandy et de l'ensemble des candidats aux postes d'administrateur. Nous sommes impatients de mettre derrière nous cette contestation afin de concentrer notre énergie sur la mise en application de notre plan d'exploitation et sur le positionnement de Gildan en vue d'un succès à long terme. En tant qu'administrateurs indépendants, nous aiderons à instaurer la responsabilité et l'alignement des valeurs au sein de Gildan. Les intérêts de la Société et de ses parties prenantes resteront au centre des préoccupations du nouveau conseil. »

Mise en garde relative à l'information prospective

Certains renseignements figurant dans le présent communiqué pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs se distinguent habituellement par des termes de nature prospective, tels que des verbes conjugués au futur ou au conditionnel ou des mots tels que « perspective », « objectif », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « croire », « projets », « continuer » ou d'autres expressions semblables qui suggèrent une issue ou un événement futur. Le présent communiqué renferme de l'information prospective qui porte notamment sur des déclarations de Browning West quant à la façon dont elle prévoit (i) exercer ses droits prévus par la loi à titre d'actionnaire de la Société et (ii) apporter des modifications à la composition du conseil et de l'équipe de direction de la Société.

Bien que Browning West estime que les attentes indiquées dans l'information prospective soient raisonnables, rien ne garantit que de telles attentes se révèleront exactes. Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des impondérables qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les développements réels diffèrent considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, notamment (i) le risque que la Société utilise des tactiques pour bloquer les droits dont dispose Browning West en tant qu'actionnaire et (ii) le risque que les mesures proposées et que les modifications demandées par Browning West ne soient pas instaurées pour quelque raison que ce soit. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, Browning West n'a pas l'intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

Conseillers

Olshan Frome Wolosky LLP agit en qualité de conseiller juridique, Goodmans LLP agit en qualité de conseiller juridique canadien et IMK agit en qualité de conseiller juridique québécois. Longacre Square Partners agit en qualité de conseiller stratégique et RP Pélican agit en qualité de conseiller en relations publiques. Carson Proxy agit en qualité de conseiller en matière de procuration.

À propos de Browning West, LP

Browning West est une société d'investissement indépendante établie à Los Angeles, en Californie. Elle mise sur une approche fondamentale ciblée et à long terme et concentre ses investissements principalement en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest.

Browning West cherche à investir dans un nombre restreint d'entreprises de grande qualité et à conserver ces participations pendant de nombreuses années. Soutenue par un groupe de fondations de renom, d'entreprises familiales et de fonds de dotation universitaires trié sur le volet, Browning West possède des assises financières uniques qui lui permettent de se concentrer sur la création de valeur à long terme au sein de son portefeuille de sociétés.

23 mai 2024 à 18:00

