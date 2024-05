LiuGong fait ses débuts au salon CSPI-EXPO 2024





CHIBA, Japon, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Du 22 au 24 mai 2024, LiuGong présente six machines électriques au salon Construction&Survey Productivity Improvement Expo (CSPI-EXPO), notamment les pelles 9027FE et 922E, les nacelles à ciseaux LS0607E et LS0808E, et les chargeuses sur pneus 856HE et 870HE. Après ses impressionnantes apparitions au salon INTERMAT en France et à l'exposition Vei og Anlegg en Norvège, LiuGong a une fois de plus captivé l'attention du monde entier avec sa technologie innovante en présentant des produits entièrement électriques.

YouTube : https://youtu.be/NIMcA5WMQ2Y

Le premier jour du salon, LiuGong a procédé au lancement de produits électriques sur son stand. Les médias industriels du Japon et l'agence de presse Xinhua ont réalisé une interview exclusive avec Zeng Guang'an, PDG de LiuGong. « Depuis le lancement du développement de la technologie électrique en 2014, LiuGong a réalisé des réalisations significatives dans le domaine de l'intelligence électrique au cours d'une décennie de poursuite et d'innovation sans relâche. Les équipements électriques de LiuGong ont été promus avec succès en Chine, dans la région ASEAN, en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. LiuGong a vendu plus de 5 000 machines électriques dans le monde entier, marquant ainsi sa forte présence sur le marché mondial. Avec l'arrivée de LiuGong au Japon, nous nous lançons dans une nouvelle aventure. Notre objectif est d'aider le Japon à réduire les émissions de carbone, de soutenir les initiatives écologiques et de réduire les coûts totaux de possession pour les clients grâce à notre gamme complète d'équipements électriques. Dans le même temps, nous respecterons la culture et les réglementations industrielles du Japon et nous nous engageons à fournir des solutions complètes aux clients japonais avec des équipements qui ont été rigoureusement testés et validés dans le monde entier », a déclaré Zeng Guang'an au cours de l'entretien.

Avec leur livrée verte distinctive, les six produits présentés au salon partagent l'ADN du design de LiuGong, récompensé par le Red Dot Award, et placent l'opérateur au coeur de la machine, démontrant ainsi le leadership de LiuGong dans le domaine de la technologie BEV.

À l'avenir, LiuGong travaillera en étroite collaboration avec les concessionnaires japonais locaux afin de promouvoir le développement de la construction intelligente et d'aider le Japon à atteindre ses objectifs en matière d'émissions de carbone. En outre, LiuGong fournira des solutions complètes et efficaces aux clients japonais grâce à des services rapides et efficaces et à un système complet de pièces détachées, créant ainsi plus de valeur.

Pour en savoir plus, consultez https://www.liugong.com/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2419603/Image1.jpg

23 mai 2024 à 17:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :