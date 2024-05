Valorisation de l'éducation au Québec - Ordre de l'excellence en éducation du Québec : les noms des 19 nouveaux membres sont dévoilés





QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - C'est lors de la cérémonie officielle qui s'est tenue aujourd'hui à l'Assemblée nationale que le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, ont décoré les nouveaux membres de la cinquième promotion de l'Ordre de l'excellence en éducation. Ainsi, 19 nouvelles personnalités ont été reconnues pour leur contribution aux réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur et se sont joint aux membres de l'Ordre.

L'Ordre, créé en 2018, compte maintenant 149 membres, membres distingués et membres émérites, en plus des ministres et sous-ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui sont nommés d'office. Parmi ces membres, on compte ceux du Conseil de l'Ordre, qui ont la responsabilité de conseiller les ministres quant à la nomination des nouveaux membres. C'est aussi lors de cette cérémonie que les ministres ont souligné la venue de trois nouveaux membres au sein du Conseil de l'Ordre, soit Mme Elourdes Pierre, Mme Marie Mc Andrew et M. Jacques Tardif.

Les noms des récipiendaires de cette cinquième promotion de l'Ordre figurent dans l'annexe jointe à ce communiqué.

Citations :

« Chaque année, je suis très content de pouvoir compter sur ces personnes clés qui s'engagent pour améliorer le réseau de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Je veux d'ailleurs les remercier de tout leur travail. Je suis convaincu que votre dévouement change les choses dans la vie de nos élèves. Félicitations à tous les lauréats et lauréates pour leur entrée dans l'Ordre de l'excellence en éducation. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« Je tiens à féliciter personnellement les récipiendaires de l'Ordre de l'excellence en éducation du Québec. Leur dévouement, leur passion et leur engagement permettent à nos jeunes de s'épanouir et de développer leur plein potentiel pour devenir, à leur tour, des acteurs engagés. Je suis très heureuse de mettre en lumière ces personnes qui contribuent à changer les choses. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

L'Ordre de l'excellence en éducation du Québec permet de souligner officiellement le mérite de celles et ceux qui ont joué ou jouent encore un rôle important dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

L'Ordre, dont la devise est Leur réussite, notre devoir , vise à :

, vise à : reconnaître le mérite des personnes qui travaillent dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur;



valoriser les contributions locales, régionales ou nationales significatives des acteurs du système éducatif;



contribuer au rayonnement du système éducatif.

L'Ordre s'adresse aux personnes qui travaillent dans le réseau de l'éducation, du préscolaire à l'université, tant du réseau public que privé, mais également à celles qui ont contribué de façon significative à l'avancement de la cause de l'éducation, et ce, dans toutes les régions du Québec. Il comprend trois grades, soit celui de membre, de membre distingué et de membre émérite.

Rappelons qu'un appel public de candidatures a été lancé à l'automne dernier, au terme duquel le Conseil de l'Ordre a recommandé aux ministres la nomination des membres de cette cinquième promotion.

Liens connexes :

La liste des membres peut être consultée sur le site Web du ministère de l'Éducation :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/ordre-excellence-education

Ministère de l'Éducation :

Annexe

Liste des nouveaux membres

Édition 2024 Catégorie : Membre Profession Organisation Ville et région administrative Mme Françoise

Armand Professeure

émérite Université de

Montréal Montréal, Montréal Mme Martine Arpin Enseignante au

primaire Centre de services

scolaire des Trois-

Lacs Coteau-du-Lac, Montérégie Mme Réjeanne

Brodeur Enseignante à la

formation

professionnelle Centre de services

scolaire de la Région-

de-Sherbrooke Sherbrooke, Estrie Mme Rachel

Brosseau Professeure

agrégée de

clinique Université de

Montréal Montréal, Montréal Mme Elaine Chapman Professeure

associée Université de

Montréal Vaudreuil-sur-le-Lac, Montérégie M. Simon Duguay Enseignant au

secondaire Centre de services

scolaires des

Découvreurs Québec, Capitale-Nationale M. Patrick Fillion Enseignant au

collégial Cégep de l'Outaouais Gatineau, Outaouais M. Alex Gagné Président

fondateur Fondation À deux

pas de la réussite Repentigny, Lanaudière Mme Johanne Jean Présidente

retraitée Réseau de l'Université du

Québec Rouyn-Noranda, Abitibi

-Témiscamingue M. Jordan LeBel Professeur titulaire Université Concordia Montréal, Montréal Mme Garine

Papazian-Zohrabian Professeure

titulaire Université de

Montréal Montréal, Montréal M. Marc Privé Enseignant et

coordonnateur au

collégial Cégep de Chicoutimi Laterrière, Saguenay?

Lac-Saint-Jean Mme Chantal

Rousseau Gestionnaire

accompagnatrice Centre de services

scolaire de la Pointe-

de-l'Île Repentigny, Lanaudière Mme Esther Sauro Enseignante au

primaire Centre de services

scolaire de Laval Laval, Laval M. Claude St-Cyr Professeur associé Université de

Montréal Joliette, Lanaudière Catégorie : Membre distingué Profession Organisation Ville et région administrative Mme Nancy

Brousseau Directrice générale Fédération des

établissements

d'enseignement

privés Montréal, Montréal Mme Sophie

Labrecque Présidente

directrice-générale MAGNET Inc Montréal, Montréal Mme Maryse

Lassonde Consultante Catalyste + Montréal, Montréal Mme Catherine

Légaré Présidente

fondatrice Academos Montréal, Montréal

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

23 mai 2024 à 17:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :