Moneris aide les entreprises à accepter des paiements en déplacement, en lançant la fonction Paiement rapide sur iPhone avec l'application Moneris Go

La fonction Paiement rapide sur iPhone avec l'application Moneris Go donnera aux entreprises d'ici plus de flexibilité et de commodité à accepter les paiements numériques, et ce, n'importe où.

TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), une chef de file au Canada en matière de solutions novatrices de paiements mobiles, en ligne et en magasin, a lancé la fonction Paiement rapide sur iPhone avec l'application Moneris Go, ce qui permet aux entreprises de toute taille d'accepter facilement les paiements numériques.

Les entreprises d'ici peuvent maintenant faciliter et sécuriser l'acceptation des paiements sans contact effectués en personne au moyen de cartes de débit et de crédit de la grande majorité des principales marques de carte, ainsi que ceux utilisant le portefeuille électronique Apple Pay sur un iPhone ou une Apple Watch, ou utilisant un autre portefeuille électronique directement sur un iPhone*, et ce, sans matériel supplémentaire.

Gérer une entreprise est déjà assez compliqué; recevoir des paiements devrait se faire en toute simplicité. Que les paiements soient acceptés dans un marché fermier toute la fin de semaine ou qu'ils soient acceptés en personne sur site pour une entreprise offrant différents services, la fonction Paiement rapide sur iPhone avec l'application Moneris Go donne la liberté et la flexibilité d'effectuer des transactions n'importe où.

« En tant que principale entreprise de services de paiement au Canada, Moneris s'engage à fournir aux entreprises d'ici des solutions commerciales et de paiement novatrices qui leur donnent une façon simple, sécuritaire et abordable de gérer leurs affaires », dit James Hicks, président et chef de la direction à Moneris. « Avec l'ajout de la fonction Paiement rapide sur iPhone à l'application Moneris Go, les propriétaires de commerces d'ici peuvent maintenant vendre n'importe où et n'importe quand, dès qu'une occasion de vente se présente. »

Son utilisation est simple et intuitive. L'utilisateur entre le montant de la vente au moyen de son iPhone avec l'application Moneris Go, et le client n'a qu'à présenter sa carte ou son appareil de paiement pour effectuer une transaction sans contact de façon sécuritaire. Les fonctions de sécurité de l'iPhone et celles de l'application Moneris Go permettent de protéger les données de la clientèle et de l'entreprise. De plus, dans l'application Moneris Go, l'utilisateur peut accéder aux rapports et aux outils qui aident avec la gestion de son entreprise.

La fonction Paiement rapide sur iPhone avec l'application Moneris Go est une solution de PDV logiciel conçue idéalement pour les petites entreprises ou celles qui doivent accepter les paiements en déplacement. En tant que solution de PDV logiciel polyvalente, l'application Moneris Go peut être téléchargée gratuitement dans l'App Store d'Apple. Elle offre également une tarification simple à taux fixe pour les transactions par cartes de crédit et de débit. Le service à la clientèle de Moneris offre du soutien en tout temps pour cette application. Les clients peuvent communiquer en direct avec une personne par téléphone ou par clavardage pour obtenir de l'aide.

Pour en savoir plus sur la fonction et comment l'utiliser, cliquez ici.

* En ne dépassant pas la limite de transaction sans contact canadienne.

À propos de Moneris

Moneris est la plus importante entreprise qui fournit des solutions de paiement novatrices pour les transactions mobiles, en ligne et en magasin. Elle traite d'ailleurs plus d'une transaction sur trois à travers le pays. Moneris offre aux entreprises de toutes les tailles et de toutes les industries du matériel, des logiciels et des solutions qui les aident à transformer la façon dont elles évoluent et fonctionnent, qu'il s'agisse des paiements ou plus encore.

Pour en savoir plus, consultez le site www.moneris.com et suivez @moneris.

