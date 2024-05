ALIMENTATION COUCHE-TARD DIFFUSERA LE 25 JUIN PROCHAIN LES RÉSULTATS DE SON QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE SON EXERCICE 2024





LAVAL, QC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») (TSX: ATD) annoncera les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice 2024 le mardi 25 juin 2024, après la fermeture du marché TSX. Couche-Tard tiendra un appel conférence le mercredi 26 juin 2024 à 8 h (HAE) pour présenter les résultats de son quatrième trimestre et de son exercice 2024. À ce titre, Brian Hannasch, président et chef de la direction, ainsi que Filipe Da Silva, chef de la direction financière, seront les conférenciers et répondront en direct aux questions des analystes pendant l'appel conférence.

Les analystes financiers, investisseurs, médias et toutes autres personnes intéressées à écouter la webémission sur les résultats de Couche-Tard pourront le faire le mercredi 26 juin 2024 à 8 h (HAE), soit en se rendant sur le site internet de la société à https://corpo.couche-tard.com/fr/ sous la rubrique « Investisseurs / Événements et présentations » ou en utilisant le lien suivant https://emportal.ink/3VkAEA1 pour accéder à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste. Un système automatisé retournera l'appel automatiquement pour vous donner accès à la conférence téléphonique.

Vous pouvez également composer directement le numéro afin d'accéder à la conférence par l'entremise d'un téléphoniste en signalant le 1-416-764-8682 ou le numéro international 1-888-390-0549, suivi par le code d'accès 05822728#.

Rediffusion : Les personnes qui seront dans l'impossibilité d'écouter la webdiffusion en direct pourront écouter l'enregistrement qui sera disponible sur le site internet de la société pour une période de 90 jours suivant la date de la diffusion.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont près de 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong et a récemment fait son entrée en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Plus de 150 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

23 mai 2024

Communiqué envoyé leet diffusé par :