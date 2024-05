Avis aux médias : La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Madwa-Nika Cadet sera présente à la Journée de mobilisation sur la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles





QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - La députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Madwa-Nika Cadet sera présente à l'hôtel le Concorde de Québec, le vendredi 24 mai, pour la Journée de mobilisation sur la prévention de la violence et de l'intimidation dans les écoles afin de rencontrer les partenaires du réseau et les experts. Veuillez noter que Mme Cadet sera disponible pour des entrevues à partir de 8h30.

DATE : Vendredi 24 mai 2024



LIEU : Hôtel Le Concorde

1225, Cours du Général-de-Montcalm,

Québec, Qc

