La présidente du Conseil du Trésor Anita Anand dépose le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2024-2025





OTTAWA, ON, le 23 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor du Canada, a déposé le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2024-2025 à la Chambre des communes.

Ce budget supplémentaire des dépenses propose 11,2 milliards de dollars en dépenses budgétaires votées dans 23 organisations fédérales. Au nombre des investissements, citons les règlements relatifs aux griefs historiques et aux préjudices subis par les peuples autochtones dans le passé, ainsi que les programmes destinés aux communautés autochtones, notamment 769,7 millions de dollars pour la construction de nouvelles infrastructures pour l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées, et 633,5 millions de dollars pour les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations.

Le budget supplémentaire des dépenses prévoit également 411,2 millions de dollars pour les soins de santé intérimaires et 314,5 millions de dollars pour l'aide au logement provisoire afin de soutenir les personnes nouvellement arrivées au pays, ainsi que 600 millions de dollars pour les incitatifs à l'achat de véhicules électriques pour les Canadiennes et les Canadiens. De plus, il fournit également de l'information sur les dépenses budgétaires législatives prévues de 1,5 milliard de dollars afin de tenir compte des mises à jour liées au budget de 2024 concernant les prévisions relatives aux frais de la dette et aux prestations versées aux personnes âgées.

Au moyen des documents budgétaires, le gouvernement fournit aux Canadiennes et Canadiens des renseignements clés sur les dépenses prévues pour les programmes dont ils ont besoin et qui leur tiennent à coeur. Le budget des dépenses permet de tenir le gouvernement responsable de l'utilisation efficace et prudente de l'argent des contribuables.

Citation

« Le gouvernement continue d'investir prudemment dans les programmes et les services sur lesquels comptent les Canadiennes et Canadiens, tout en veillant à ce que les ressources soient affectées aux grandes priorités de la population canadienne. Ce budget des dépenses reflète notre engagement à l'égard de la réconciliation avec les peuples autochtones ainsi que du soutien au logement, aux soins de santé et aux changements climatiques. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

Les faits en bref

Le total des autorisations de dépenses dans ce budget supplémentaire des dépenses représente une augmentation de 5,8 % des dépenses budgétaires prévues votées par rapport au Budget principal des dépenses 2024- 2025, et d'une diminution de 7,3?% par rapport au budget de l'exercice précédent à ce jour.

d'une diminution de 7,3?% par rapport au budget de l'exercice précédent à ce jour. Ensemble, le Budget principal des dépenses 2024- 2025 et le Budget supplémentaire des dépenses (A) 2024-2025 (A) portent le total des dépenses estimées pour 2024-2025 à 202,8 milliards de dollars en dépenses votées et à 259,1 milliards de dollars en dépenses législatives, déjà autorisées par la loi en vigueur, ce qui amène le total des dépenses budgétaires prévues à 461,8 milliards de dollars destinés à la prestation de programmes et de services à la population canadienne.

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/SCTCanada

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

23 mai 2024 à 15:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :