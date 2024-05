Chez environ la moitié des patients atteints d'une maladie inflammatoire de l'intestin (MII), la maîtrise de la maladie est sous-optimale, selon les données d'une nouvelle étude canadienne





Dans le cadre d'une étude menée au Canada, la maîtrise de la maladie était sous-optimale chez 52 % (45/87) des participants atteints de la maladie de Crohn et 43 % (33/76) des participants atteints de colite ulcéreuse 1 .

Chez les personnes vivant avec une MII maîtrisée de manière sous-optimale, le fardeau de la maladie au quotidien était plus élevé, la qualité de vie plus faible et la productivité au travail moindre comparativement aux personnes dont la maladie était complètement maîtrisée 1 .

Les patients et les cliniciens avaient tendance à croire que la maladie était mieux maîtrisée qu'en réalité, ce qui met en évidence la nécessité d'améliorer les connaissances sur les cibles de traitement appropriées et les indicateurs de la qualité de vie1.

MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - Une nouvelle étude canadienne portant sur des personnes atteintes de MII a révélé qu'environ la moitié des participants à l'étude présentaient une maîtrise sous-optimale de leur maladie, possiblement associée à une baisse de la qualité de vie1. Selon les résultats de l'étude, publiés dans la revue scientifique Digestive Diseases and Sciences, la maîtrise de la maladie était sous-optimale chez 52 % (45/87)* des personnes atteintes de la maladie de Crohn et 43 % (33/76)* des personnes atteintes de colite ulcéreuse1.

L'étude IBD-PODCAST ( P roportion O f inadequate D isease C ontrol A nd S trategy of T reatment in IBD), mise en oeuvre et soutenue par AbbVie, a évalué dans la pratique clinique réelle si les patients atteints de MII parvenaient à obtenir une maîtrise de la maladie telle que définie dans les lignes directrices du programme STRIDE-II** ainsi que les répercussions de la maladie sur la qualité de vie2. L'étude canadienne PODCAST fait partie d'une analyse plus large ayant porté sur plus de 2 000 patients recrutés dans 10 pays[2].

Les résultats de l'étude ont montré que la maîtrise de la maladie était sous-optimale chez environ la moitié des patients atteints de MII, principalement en ce qui concerne l'objectif de traitement à long terme visant l'atteinte d'une bonne qualité de vie1. Les scores liés à la perte de productivité au travail et à limitation des activités étaient numériquement plus élevés chez les personnes dont la maladie était maîtrisée de manière sous-optimale1.

Les résultats canadiens ont également fait ressortir un important écart entre la perception des médecins et des patients quant à la maîtrise de la maladie et la maîtrise de la maladie mesurée conformément aux lignes directrices du programme STRIDE-II. Tant les patients que les médecins avaient tendance à sous-déclarer les cas de maîtrise sous-optimale de la maladie. Pour 80 à 85 % des patients dont la maladie était maîtrisée de manière sous-optimale selon des mesures objectives, soit le patient, soit le médecin avait jugé que la maladie était maîtrisée de manière optimale1.

« L'étude IBD-PODCAST révèle qu'il existe un décalage entre la perception des patients et des médecins concernant la maîtrise de la maladie et ce que montrent les mesures objectives. En réalité, environ la moitié des gens ne vont pas aussi bien qu'ils le pourraient. En informant les médecins de ces résultats et en encourageant l'application des recommandations fournies dans les lignes directrices du programme STRIDE-II, on pourrait transformer la prise en charge des MII », explique le Dr Jesse Siffledeen, M.D., FRCPC, Division de gastroentérologie, Département de médecine, Université de l'Alberta, et auteur principal de l'article sur l'étude canadienne IBD-PODCAST.

Les MII comprennent plusieurs maladies - les deux principales étant la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse - qui provoquent une inflammation du tube digestif et perturbent la capacité du corps à digérer les aliments, à absorber les nutriments et à éliminer les déchets d'une manière saine[3]. Le Canada est l'un des pays du monde où le taux de MII est le plus élevé; plus de 300 000 Canadiens vivent actuellement avec la maladie[4]. Les personnes atteintes de MII peuvent présenter de graves douleurs abdominales, de la fatigue, de la diarrhée et des besoins fréquents et urgents d'aller à la selle3.

« Grâce à des enquêtes régulières menées auprès de la communauté canadienne des MII, nous savons que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de vie des gens, indique Kate Lee, vice-présidente de la recherche et des programmes à l'intention des patients chez Crohn et Colite Canada. À notre avis, il est important que les patients soient en mesure de défendre leurs intérêts et qu'ils discutent ouvertement et franchement avec leur équipe de soins de santé. Cette collaboration améliore l'évaluation des répercussions de la maladie et la concertation sur les objectifs à long terme appropriés. »

« Depuis plus de deux décennies, AbbVie travaille main dans la main avec le milieu de la recherche sur la MII pour faire avancer la pratique clinique centrée sur le patient. L'étude IBD-PODCAST est un exemple de notre engagement en gastroentérologie, a déclaré Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. C'est avec fierté que nous poursuivons notre tradition en appuyant d'importantes initiatives de recherche comme celle-ci, qui contribuent à améliorer la norme de soins et qui ont ultimement un impact remarquable sur la vie des gens. »

* Intervalle de confiance : 45/87 (51,7 %; IC à 95 % : 40,8-62,6 %) des participants à l'étude atteints de la maladie de Crohn et 33/76 (43,3 %; IC à 95 % : 32,1-55,3 %) des participants à l'étude atteints de colite ulcéreuse présentaient une maladie maîtrisée de matière sous-optimale selon les recommandations du programme STRIDE-II.

** Les recommandations du programme STRIDE-II ( S electing T herapeutic Ta R gets in I nflammatory Bowel D iseas E II) ont été publiées en 2021 par l'International Organization for the Study of IBD afin que les cliniciens puissent aider leurs patients à atteindre leurs objectifs de traitement à court et à long terme[5]. Les objectifs à court terme comprennent la réduction ou l'élimination des symptômes, tandis que les objectifs à long terme comprennent l'absence d'inflammation ou de lésions dans le côlon (cicatrisation de la muqueuse), une qualité de vie normale et l'absence d'invalidité4.

À propos de l'étude IBD-PODCAST1,2

L'étude IBD-PODCAST ( P roportion O f inadequate D isease C ontrol A nd S trategy of T reatment in IBD), mise en oeuvre et soutenue par AbbVie, est la première étude à avoir évalué l'application des recommandations du programme STRIDE-II dans la pratique clinique quotidienne. Il s'agit d'une étude observationnelle, non interventionnelle et multicentrique comportant des évaluations transversales et rétrospectives. L'étude a porté sur 2 185 patients (1 108 atteints de la maladie de Crohn et 1 077 atteints de colite ulcéreuse) provenant de dix pays différents : l'Autriche, la Belgique, le Canada, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni.

Au Canada, 163 patients ont été recrutés dans 10 centres d'un peu partout au pays. Les résultats canadiens concordent avec ceux observés dans tous les pays qui ont pris part à l'étude internationale.

Les principaux paramètres d'évaluation étaient la proportion de patients présentant des signaux d'alarme évocateurs d'une maîtrise sous-optimale de la maladie selon les recommandations du programme STRIDE-II, et les différences dans les scores SIBDQ (Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire [questionnaire court sur la maladie inflammatoire de l'intestin]) entre les patients dont la maladie était maîtrisée de manière sous-optimale et ceux dont la maladie était maîtrisée de manière optimale.

Pour en savoir plus sur l'étude canadienne IBD-PODCAST, y compris les limites de celle-ci, consultez l'article ici.

À propos d'AbbVie en gastroentérologie

AbbVie se concentre sur l'amélioration des soins en gastroentérologie depuis plus de 10 ans. Grâce à un solide programme d'études cliniques sur les maladies inflammatoires de l'intestin, AbbVie est déterminée à mener des recherches de pointe afin de parvenir à des découvertes et à des avancées prometteuses sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. En innovant, en apprenant et en s'adaptant, AbbVie aspire à éliminer le fardeau des maladies inflammatoires de l'intestin et à avoir un impact positif à long terme sur la vie des personnes atteintes de ces maladies.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en oeuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suiviez AbbVie Canada sur X (Twitter) et Instagram, ou trouvez?nous sur LinkedIn.

Références

