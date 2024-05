COUP D'ENVOI DE LA 190E FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC





MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui avait lieu le Coup d'envoi des festivités de la Fête nationale du Québec au Théâtre Plaza à Montréal. Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), en partenariat avec le gouvernement du Québec, a eu le privilège de dévoiler le porte-parole de l'édition 2024 : le prolifique acteur Benoit McGinnis, considéré comme un des plus grands talents de sa génération.

Le MNQ a profité de l'occasion pour remettre le prix « Artisan de la Fête nationale » à la chanteuse Marjo, autrice-compositrice-interprète québécoise qui a vendu plus d'un million d'albums en près de 50 ans de carrière. Connue du public comme étant la plus grande rockeuse du Québec, Marjo a su traverser les époques en créant des chansons intemporelles qui touchent à plusieurs styles de musique francophone. Pour l'occasion, Benoît McGinnis a livré un chaleureux message à cette artiste d'exception. France Castel, Breen LeBoeuf et Maude Cyr-Deschênes ont interprété des chansons du répertoire de la lauréate du prix Artisan de la Fête nationale 2024, accompagnés des musiciens de Marjo. L'émotion était palpable alors que le photographe Pierre Dury lui a remis le prix soulignant l'ensemble de son oeuvre.

Cet événement a aussi donné un avant-goût des festivités qui se tiendront les 23 et 24 juin prochains. Le Coup d'envoi marque le début des lancements régionaux, où les organisateurs officiels dévoileront tour à tour leur programmation partout au Québec, une région à la fois, jusqu'au 6 juin. Dès la mi-juin, toute la programmation de la Fête nationale du Québec sera accessible sur le site fetenationale.quebec

« La Fête nationale nous invite à nous retrouver à la belle étoile cette année. C'est une image forte pour illustrer la nation qui nous unit, célébrée lors de la Fête nationale du Québec. Plus de 650 villes et villages vous offriront une programmation pour tous les goûts, à l'image de la nation québécoise. » a déclaré Frédéric Lapointe, président du MNQ.

« Je suis très heureux de prendre part au coup d'envoi des festivités entourant notre fête nationale. Cette année, retrouvons-nous à la belle étoile et participons ensemble aux activités organisées de jour comme de soir. Profitons de cette fête pour célébrer notre culture et témoigner de notre attachement à notre nation. Je désire souligner le travail exceptionnel d'une grande artiste, Marjo, qui se voit remettre aujourd'hui le prix Artisan. En près de 50 ans de carrière, son oeuvre marquante et sa voix unique ont su se tailler une place de choix dans le coeur des Québécoises et des Québécois. » a déclaré Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais.

Partenaires de la Fête nationale

C'est en partenariat avec le gouvernement du Québec que les célébrations de la Fête nationale peuvent être organisées aux quatre coins du Québec. Nous le remercions de sa confiance renouvelée afin de faire de la Fête un moment précieux pour toutes les Québécoises et Québécois. Merci également à notre présentateur officiel Hydro-Québec, sans qui il n'y aurait pas d'électricité dans l'air. Nous remercions notre Grand partenaire, la Confédération des syndicats nationaux, le maillon fort du syndicalisme québécois depuis 1921. Finalement, nous levons notre verre à notre partenaire majeur, la SAQ, qui rend nos rassemblements encore plus festifs et mémorables !

23 mai 2024 à 15:00

