Intelsat s'apprête à prolonger la durée de vie de satellites supplémentaires avec des véhicules d'extension de mission





Intelsat, opérateur de l'un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde et principal fournisseur de connectivité en vol (IFC), fournira des années de services supplémentaires éprouvés de large bande, de distribution vidéo et de mobiles par satellite à ses clients sur trois continents grâce au succès de l'innovant engin MEV (Mission Extension Vehicle) de Northrop Grumman, qui offrira à terme neuf années de vie supplémentaires au satellite géosynchrone Intelsat 10-02 (IS-10-02).

Les satellites en orbite terrestre (GEO) géosynchrones ont une durée de vie moyenne d'environ 15 à 20 ans avant de commencer à manquer de carburant. Intelsat est devenu en 2020 le premier opérateur de satellites à s'engager à déployer deux des MEV de Northrop Grumman pour prolonger la durée de vie d'un satellite par ailleurs en bon état. Les deux MEV ont réussi leur mission et ont permis à IS-10-02 et Intelsat 901 (IS-901) de fournir cinq ans de service au-delà de la durée de vie prévue du satellite. En vertu des modifications apportées aux accords initiaux avec SpaceLogistics LLC de Northrop Grumman, les deux MEV resteront dans l'espace pour desservir les satellites Intelsat pendant plusieurs années supplémentaires, ce qui leur permettra de fonctionner plus longtemps.

À la fin de la période de maintenance actuelle, MEV-1 placera le satellite IS-901 dans le cimetière GEO, puis fournira le service pour un autre satellite Intelsat.

Le MEV-2 restera amarré au véhicule actuel d'Intelsat, l'IS-10-02, prolongeant ainsi sa durée de vie pendant plusieurs années, soit presque le double du service prévu dans le contrat initial. Le satellite IS-10-02 a été fabriqué par Airbus Defense & Space, a été lancé en juin 2004 et est entré en service en août 2004. La capacité du satellite est partagée avec Telenor Satellite. Aujourd'hui, MEV-2 contribue à prolonger la durée de vie de l'IS-10-02, afin que le satellite puisse continuer à fournir des services de distribution de médias et de haut débit de haute qualité à nos clients en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud. IS-10-02 est un satellite clé dans l'activité vidéo par satellite Intelsat-Telenor, distribuant plus de 900 chaînes à près de 18 millions de foyers de télévision à travers l'Europe.

« En tant que plus grand opérateur de satellites en orbite géosynchrone, Intelsat s'est toujours engagé à fournir un service fiable et continu, ainsi qu'à jouer un rôle de premier plan dans la promotion d'opérations spatiales durables », déclare Jean-Luc Froeliger, VP principal, systèmes spatiaux, Intelsat. « Intelsat continue de mettre en oeuvre des innovations inédites pour prolonger la durée de vie de ses satellites en orbite, tout en rassemblant l'industrie pour favoriser le partage d'informations et la collaboration dans un environnement réglementaire complexe afin de parvenir à une gestion durable des ressources spatiales. »

« Cette extension est une excellente nouvelle pour nos nombreux clients en Europe et au Moyen-Orient qui sont desservis par THOR 10-02 », déclare Morten Tengs, CEO, Telenor Satellite. « Nous sommes fiers de la résilience de notre service et, en prolongeant la durée de vie du satellite, nous pouvons assurer la continuité et la fluidité des opérations pendant un certain nombre d'années. »

Historique des MEV

En 2020, MEV-1 s'est amarré avec succès au satellite IS-901, un satellite haute performance qui manquait de carburant. Cela a marqué la première fois que deux engins spatiaux commerciaux se sont amarrés et ont commencé un service d'extension de mission en GEO. La manoeuvre dans l'espace a pointé IS-901 vers des antennes ciblées sur Terre et a prolongé sa durée de vie pour cinq années supplémentaires.

En 2021, la procédure a été renouvelée avec un second MEV-2 amarré au satellite IS-10-02. À la différence du premier amarrage, qui a été effectué dans une orbite de cimetière à quelques centaines de kilomètres au-dessus des satellites actifs, le MEV-2 s'est amarré à l'IS-10-02 dans son emplacement orbital d'origine et a évité toute interruption des services aux clients, constituant ainsi la toute première maintenance en orbite d'un satellite commercial en temps réel dans GEO.

