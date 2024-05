Adoption du projet de loi no 51 - Une avancée importante pour aider l'industrie de la construction à mieux répondre aux besoins de la population québécoise





QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et de la région du Nord?du?Québec, M. Jean Boulet, salue l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec du projet de loi no 51 qui modernise l'industrie de la construction afin qu'elle puisse réaliser plus rapidement et plus efficacement les nombreux projets dont le Québec a besoin.

Plus précisément, la nouvelle loi comprend des mesures visant à

accroître la productivité de l'industrie en permettant notamment une plus grande souplesse et une meilleure polyvalence sur les chantiers;

favoriser une meilleure organisation du travail en permettant une plus grande mobilité de la main-d'oeuvre sur le territoire québécois;

faciliter l'accès des femmes et des personnes représentatives de la diversité de la société québécoise à l'industrie de la construction;

optimiser le régime de négociation collective pour favoriser un règlement harmonieux des négociations;

renforcer la gouvernance, le rôle et le fonctionnement de la Commission de la construction du Québec.

Citation

« Ce que nous proposons dans le cadre de la Loi modernisant l'industrie de la construction et dans le cadre de nos autres initiatives en faveur de ce secteur névralgique, c'est toute une série de moyens qui vont aider l'industrie à mieux réaliser les projets d'hôpitaux, d'écoles, de logements et d'infrastructures énergétiques, industrielles ou commerciales dont le Québec a besoin pour assurer sa prospérité et pour mener à bien la transition énergétique. Je suis très fier du travail accompli lors de l'étude du projet de loi no 51 et je salue la contribution de l'ensemble des élus qui y ont participé de façon ouverte et constructive. Je suis convaincu que la nouvelle loi aura de nombreux effets bénéfiques pour l'industrie et, d'abord et avant tout, pour la population du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants

Le projet de loi n o 51 a été présenté à l'Assemblée nationale le 1 er février 2024.

51 a été présenté à l'Assemblée nationale le 1 février 2024. Le texte de la Loi modernisant l'industrie de la construction est disponible en ligne.

