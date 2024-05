Rapport de la Vérificatrice générale du Québec - La qualité éducative pour les tout-petits : une priorité qui s'impose





MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - La vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc, a rendu public aujourd'hui son rapport sur la qualité des services de garde éducatifs à l'enfance. L'Association québécoise des CPE (AQCPE) accueille les constats, et partage les préoccupations qui font d'ailleurs écho à celles ressenties sur le terrain par ses membres.

Citation

« C'est un signal d'alarme sérieux qui est envoyé par une instance neutre et cela vient mettre en lumière le défi de la qualité. Bien qu'il ait aussi des enjeux à relever, le modèle CPE, à but non lucratif administré par des parents est le modèle qui génère le plus de qualité et qui est le plus susceptible d'assurer la sécurité des enfants. Choisissons-le. » a déclaré Marie-Claude Lemieux, co-diretrice générale de l'AQCPE.

Quel réseau privilégier?

À la suite de la lecture de ce rapport, il appert essentiel de s'interroger, en tant que société, où nous souhaitons investir les fonds publics. Alors que le ministère de la Famille n'est pas en mesure d'accompagner les milieux de piètre qualité, que 60% des garderies privées à but lucratif n'atteignent pas ces seuils, l'AQCPE croit que le message est clair : le ministère de la Famille doit miser sur le réseau qui est en mesure non seulement d'offrir des places aux parents, mais - et surtout - d'offrir des places éducatives de qualité pour les tout-petits du Québec : celui des CPE/BC. Il s'agit du meilleur retour sur notre investissement collectif.

Ratio des éducatrices qualifiées

Il va sans dire que l'augmentation du nombre de CPE qui n'atteignent pas les seuils minimaux de qualité nous inquiète. Nous souscrivons à la corrélation établie par la Vérificatrice générale, à savoir l'impact de qualification des éducateurs et éducatrices sur la qualité des services. C'est d'ailleurs une inquiétude que l'AQCPE avait soulevée dans son mémoire, lors de la parution du projet de règlement qui prolongeait la tolérance du ratio d'une personne qualifiée sur deux.

Citation

« 82 % de nos membres estimaient à ce moment que l'ajout d'éducatrices non qualifiées dans leur milieu équivaut à une perte de qualité éducative. Les données du rapport leur donnent malheureusement raison. Toutefois, il n'est pas trop tard pour mettre en place de nouvelles mesures d'importance pour valoriser la profession d'éducation à l'enfance. Le coup de sonde d'aujourd'hui est une occasion pour le gouvernement de rectifier le tir et de remettre la qualité éducative au coeur de ses objectifs. Nous croyons toujours que les objectifs de conciliation travail-famille et d'éducation à la petite enfance ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils peuvent, comme le démontre le réseau des CPE/BC être menés de front. » a conclu Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE.

Au-delà de la diversité des services, chaque enfant doit pouvoir bénéficier d'une place de qualité.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

