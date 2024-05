Adoption du projet de loi 51 : un pas vers la déréglementation au détriment des travailleurs et travailleuses

La CSD Construction exprime sa profonde déception face à l'adoption du projet de loi 51, qu'elle considère comme une déréglementation de l'industrie de la construction au bénéfice des organisations patronales et qui se fera au détriment des...

Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et de la région du Nord?du?Québec, M. Jean Boulet, salue l'adoption par l'Assemblée nationale du Québec du projet de loi no 51 qui...