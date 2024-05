Selon Corsearch, le nombre de marques commerciales actives dans le monde devrait dépasser la barre des 100 millions d'ici seulement deux ans





Corsearch, le principal prestataire de solutions de protection des marques commerciales et des enseignes, a publié aujourd'hui les résultats d'une étude qui prévoit que le nombre de marques commerciales actives dans le monde devrait dépasser la barre des 100 millions d'ici à 2026, soit dans seulement deux ans.

Les données issues de la plateforme TrademarkNow de Corsearch montrent qu'on recensait 83?613?385 marques actives à la fin de l'année 2023, et que ce chiffre devrait passer à 88?072?867 d'ici la fin de l'année. Les calculs de Corsearch prévoient que d'ici 2026, ce chiffre atteindra 100?720?928, soit une augmentation de plus de 150 % par rapport aux chiffres de 2016, une décennie plus tôt.

Cette augmentation du nombre de marques actives témoigne du nombre croissant de propriétés intellectuelles développées et utilisées par les organisations du monde entier, ainsi que de l'importance croissante qu'il y a à protéger ses actifs incorporels.

En examinant les chiffres de 2024, Corsearch peut révéler que le pays où les entreprises déposent le plus activement des marques est la Chine, suivie rapidement par les États-Unis et le Brésil. Le Royaume-Uni se classe au 8e rang mondial et, au sein de l'UE, seule la France figure parmi les dix pays les plus actifs en matière de dépôt de marques.

Classification 2023 des volumes de marques commerciales par pays d'origine 1. Chine 2. ÉTATS-UNIS 3. Brésil 4. Inde 5. Turquie 6. Mexique 7. Japon 8. Royaume-Uni 9. Russie 10. France

Afin de soutenir les juristes internes des entreprises et les conseillers experts en propriété intellectuelle pendant cette période de forte croissance, Corsearch a également annoncé aujourd'hui le lancement de sa plateforme TrademarkNow de nouvelle génération. Alimentée par une IA fonctionnant à la vitesse de l'éclair et par des informations provenant de plus de mille sources, la plateforme garantit une recherche et une surveillance complètes des marques. Les mises à jour comprennent :

Un délai d'exécution des notifications 75 % plus rapide que celui des autres solutions du secteur. Les solutions de veille automatisée et de veille experte offrent des options qui permettent de choisir entre exploiter la technologie de l'IA pour assurer une surveillance efficace des marques face à l'expansion des portefeuilles de marques, le tout sans sacrifier la précision, ou opter pour des stratégies sur mesure et des perspectives ciblées pour les affaires plus complexes de haute valeur.

Une amélioration de 40 % des délais de prestation de l'équipe juridique responsable de la propriété intellectuelle pour l'autorisation des noms de marque, les outils LogoCheck et Name Generator de Corsearch permettant une meilleure recherche des identités de marque existantes associée à des suggestions de noms candidats basées sur l'IA.

La possibilité de rechercher les conceptions industrielles de façon plus rapide et plus précise grâce aux nouveaux algorithmes de similarité et au moteur de reconnaissance d'images Corsearch AI.

Les modificateurs de recherche ExaMatch et les rapports NameCheck, qui permettent des recherches plus ciblées et des rapports personnalisables s'adaptant mieux aux besoins individuels.

Viji Krishnan, président des Solutions de marques commerciales chez Corsearch, a commenté :

« Ces dernières années, le monde a pris conscience de l'importance de protéger les actifs incorporels et la propriété intellectuelle en déposant des marques, et des risques auxquels on s'expose si on ne le fait pas. Il n'est pas surprenant que nous ne soyons qu'à quelques années d'atteindre le chiffre de plus de 100 millions de marques actives à travers le monde. C'est un signe positif qui témoigne de l'intense innovation dont font preuve les organisations mondiales et du dynamisme du commerce international.

« Mais comme pour la plupart des choses, plus le volume de marques activement enregistrées est élevé, plus la complexité potentielle est grande pour les professionnels de la propriété intellectuelle. Nous sommes ravis de lancer notre plateforme TrademarkNow de nouvelle génération pour aider les experts de notre secteur à percevoir l'essence des choses. Les nouveaux outils d'IA fonctionneront à l'échelle nécessaire pour gérer la taille des portefeuilles de marques modernes, avec des tableaux de bord efficaces aidant à prioriser les tâches, tandis que l'expertise humaine combinée de nos analystes, lesquels comptent en moyenne plus de 15 ans d'expérience, garantira que les marques garderont leur caractère distinctif. »

Notes aux rédacteurs

Méthodologie

Les calculs de Corsearch sont basés sur les données issues de la plateforme mondiale de marques commerciales TrademarkNowtm couvrant tous les offices et registres de marques à travers le monde. S'il y a lieu, les effets du COVID sur les dépôts de marques commerciales ont été pris en compte.

À propos de Corsearch :

Les solutions de protection des marques commerciales, des enseignes et des contenus de Corsearch révolutionnent la manière dont les entreprises créent, surveillent et protègent leurs marques. Plus de 5 000 entreprises dans le monde s'associent à Corsearch pour protéger les consommateurs et leur confiance dans les marques, en évitant la confusion, les fausses représentations et la fraude grâce à l'intelligence hybride de la précision avancée de l'IA et à la décision d'analystes humains.

