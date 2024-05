Le dialogue sur l'huile de palme durable trace la voie vers des solutions intelligentes pour le climat





Les leaders de l'industrie discutent des impacts climatiques et de la traçabilité, en attendant les lignes directrices de l'EUDR avant l'été 2024.

BRUXELLES, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le Dialogue sur l'huile de palme durable (SPOD) 2024 Europe a réuni avec succès les parties prenantes engagées à faire progresser la durabilité dans le secteur de l'huile de palme, y compris des représentants de la Commission européenne et du gouvernement indonésien. Organisé par l' APAG Oleochemicals Europe, l'industrie européenne de l'huile végétale et de la farine protéinée ( FEDIOL ), l' IDH et la table ronde sur l'huile de palme durable ( RSPO ), l'événement de cette année était axé sur la lutte contre les impacts climatiques causés par le secteur de l'huile de palme et l'exploration de solutions efficaces.

Sous le thème "Des voies inclusives pour des solutions intelligentes pour le climat", le dialogue a réuni d'éminents intervenants qui ont discuté des approches à multiples facettes pour les initiatives volontaires et obligatoires visant à lutter contre le changement climatique et à améliorer l'impact positif global du secteur.

Dans son discours d'ouverture, Minou Schillings, facilitateur d'entreprise régénératrice et tisserand communautaire de The Green Sprint, a souligné le rôle essentiel des pratiques commerciales régénératrices dans la création de systèmes agricoles résilients et durables. « Les voies inclusives ne peuvent être réalisées que par la diversité : dans l'agriculture, dans les perspectives, dans les styles et les récits de leadership, chez les personnes, dans les paysages, les écosystèmes et tous les êtres vivants, a déclaré M. Schillings.

Une discussion très attendue sur le règlement de l'Union européenne sur la déforestation (EUDR) a mis en lumière les décennies de travail du secteur privé qui ont jeté les bases sur lesquelles la législation doit s'appuyer.

SPOD 2024 a été le onzième événement de ce type en Europe. Depuis la création de la RSPO il y a 20 ans, de nombreuses autres initiatives volontaires, y compris un groupe de travail de collaboration sur les chaînes d'approvisionnement sans déforestation et la traçabilité jusqu'au niveau des plantations, et la surveillance par satellite ont orienté les éléments pratiques de ce que la Commission européenne entend réaliser avec l'EUDR.

Astrid Ladefoged, chef de l'unité des biens communs planétaires, des valeurs universelles et de la sécurité environnementale de la DG Environnement de la Commission européenne, a déclaré : « Nous devons continuer à travailler avec les principaux intervenants et aider les autres à se conformer à ces normes. »En ce qui concerne les défis restants jusqu'à la mise en oeuvre, elle a reconnu que des efforts avaient été déployés par le secteur privé pour améliorer la traçabilité et que bien qu'il reste encore beaucoup à faire, la mise en oeuvre dans les délais fixés semble réalisable.

Les remarques du secteur privé, cependant, soulèvent des préoccupations quant au risque d'exclusion des parties prenantes, telles que les petits exploitants qui, dans de nombreux cas, ont adopté les bonnes pratiques, mais sont moins en mesure de démontrer leur conformité en raison de barrières administratives.

Ladefoged a souligné : « La diligence raisonnable n'est pas un exercice où vous pouvez cocher des points sur une liste. Les entreprises peuvent avoir leurs propres approches pour s'assurer qu'elles s'approvisionnent auprès d'un producteur durable. Les lignes directrices de l'EUDR qui devraient être publiées avant l'été 2024 devraient aider les entreprises à savoir quoi faire pour la mise en oeuvre. Cela pourrait inclure, par exemple, l'utilisation de systèmes de certification volontaires dans leur processus d'évaluation des risques.

Le SPOD 2024 a souligné l'importance de mesures volontaires innovantes, telles que les initiatives publiques et privées, les politiques de certification et d'approvisionnement, et la législation pour contribuer efficacement à l'arrêt de la déforestation, à la réduction des émissions et à des impacts plus mesurables sur la durabilité. Le dialogue a mis l'accent sur l'inclusivité, soulignant l'importance de respecter les besoins et les perspectives de toutes les parties prenantes, en particulier les petits exploitants agricoles marginalisés. La discussion a également mis en évidence la nécessité d'équilibrer les initiatives volontaires et la législation pour susciter des changements significatifs. Comme les lignes directrices de l'EUDR sont prévues pour la fin de l'année, l'événement a permis un dialogue constructif sur la coopération continue qui reste nécessaire entre le secteur privé et les organismes de réglementation pour parvenir à une industrie durable de l'huile de palme.

À propos de SPOD :

Le Dialogue sur l'huile de palme durable (SPOD) Europe est un événement annuel qui réunit des leaders de l'industrie, des décideurs politiques, des ONG et d'autres parties prenantes pour discuter et promouvoir des pratiques durables dans le secteur de l'huile de palme. La SPOD vise à favoriser la collaboration et l'innovation pour promouvoir la responsabilité environnementale et sociale dans la chaîne d'approvisionnement de l'huile de palme.

