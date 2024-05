LambdaTest lance l'extension LambdaTest pour GitHub Copilot afin de rendre l'automatisation des tests omniprésente dans le SDLC et d'améliorer la productivité des développeurs





NOIDA, Inde et SAN FRANCISCO, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'extension LambdaTest pour GitHub Copilot permet de créer des passerelles alimentées par l'IA en intégrant harmonieusement les flux de travail de test et de développement. Elle agit comme un copilote d'automatisation des tests, aidant les développeurs avec des capacités d'assurance qualité à travers les différentes étapes du SDLC, directement là où ils codent.

22 mai 2024, Noida/San Francisco : LambdaTest , une plateforme de test unifiée basée sur le cloud, a annoncé le lancement de l'extension LambdaTest pour GitHub Copilot . Cette capacité innovante révolutionne la façon dont les développeurs gèrent et exécutent les flux de travail de test au sein de leurs environnements de développement intégrés (IDE).

L'extension LambdaTest s'intègre parfaitement à GitHub Copilot Chat, comblant ainsi le fossé entre les flux de travail de développement et de test. Les développeurs peuvent désormais déclencher l'exécution des tests directement depuis leur environnement GitHub et VS Code, ce qui leur évite de devoir passer d'une application à l'autre. Ce processus simplifié améliore la productivité et accélère la livraison des logiciels.

Avec l'extension LambdaTest, les développeurs peuvent lancer des tests sans effort avec une simple commande, rapprochant ainsi les tests de leur code. Cette capacité permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'améliorer la collaboration entre les équipes de développement et de test en fournissant une plateforme unifiée pour gérer des versions logicielles de qualité, plus rapidement.

De plus, le retour d'information en temps réel intégré à GitHub Copilot permet aux développeurs de travailler plus efficacement et plus rapidement, en garantissant la qualité et la stabilité de leur base de code. En visualisant facilement les résultats des tests de régression dans leur environnement de codage, les développeurs et les testeurs peuvent rapidement identifier et traiter les problèmes ou les bogues potentiels, facilitant ainsi une résolution plus rapide et la livraison d'un logiciel de haute qualité.

« L'extension LambdaTest pour GitHub Copilot est une étape importante dans notre engagement à permettre aux développeurs et aux professionnels de l'assurance qualité du monde entier de vivre des expériences fluides pour accélérer la livraison de logiciels, a déclaré Mohit Juneja, vice-président des ventes stratégiques et des partenariats chez LambdaTest. L'époque où il fallait basculer entre plusieurs applications est révolue ; désormais, les développeurs peuvent concevoir, déclencher et analyser des tests à l'aide de simples invites en langage naturel, sans changer de contexte par rapport à l'IDE. »

Les avantages de l'extension LambdaTest vont au-delà de la simple exécution des tests. Elle offre également de puissants outils d'analyse, qui permettent aux développeurs de plonger en profondeur dans les données de test, d'identifier les tendances et de prendre des décisions basées sur les données afin d'améliorer continuellement la qualité et la stabilité du code.

LambdaTest s'engage à stimuler l'innovation dans le domaine des tests de logiciels, et cette capacité est un autre témoignage de cet engagement. En fournissant aux développeurs et aux testeurs des outils pour rationaliser les processus et fournir efficacement des logiciels de haute qualité, LambdaTest continue de soutenir et d'autonomiser les équipes de développement de logiciels dans le monde entier.

L'extension LambdaTest pour GitHub Copilot est maintenant disponible pour les développeurs et les testeurs. Pour en savoir plus et découvrir l'extension, rendez-vous sur https://github.blog/2024-05-21-introducing-github-copilot-extensions

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d'exécution de tests d'entreprise intelligent et omnicanal qui aide les entreprises à réduire drastiquement le temps de mise sur le marché grâce à l'orchestration juste-à-temps (JTTO), en garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. Plus de 10 000 clients et plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins de test.

Browser & App Testing Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents.

Cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur plus de 3 000 navigateurs, appareils réels et environnements de système d'exploitation différents. HyperExecute aide les clients à exécuter et à orchestrer des grilles de test dans le cloud pour n'importe quelle cadre et langage de programmation à des vitesses fulgurantes afin de réduire le temps de test de qualité, aidant ainsi les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://lambdatest.com

