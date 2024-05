Stealth Monitoring renforce sa position de leader dans l'industrie





DALLAS, 23 mai 2024 /CNW/ - Stealth Monitoring, leader nord-américain des solutions commerciales de pointe en matière de télésurveillance vidéo, a annoncé qu'elle a été reconnue comme la 12e entreprise de sécurité en importance dans le prestigieux classement des 100 meilleures entreprises du magazine SDM en 2024. Cette liste annuelle tant convoitée célèbre les courtiers en valeurs mobilières les plus importants et les plus progressistes du pays en fonction de critères comme les revenus, la croissance et l'influence du marché.

Première place en matière de surveillance vidéo à distance

Poussant encore plus loin son statut de leader dans l'industrie, Stealth Monitoring est le principal fournisseur incontesté de services de surveillance vidéo à distance en Amérique du Nord, surpassant tous ses concurrents dans ce domaine spécialisé. L'utilisation novatrice de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la technologie de réseautage exclusive de l'entreprise lui permet d'offrir des capacités de surveillance proactive inégalées adaptées aux besoins uniques des clients dans plusieurs secteurs verticaux de l'industrie.

La stratégie axée sur le laser de Stealth en matière de solutions de surveillance vidéo à distance lui a permis de repousser continuellement les limites et d'introduire des caractéristiques révolutionnaires qui redéfinissent les normes de surveillance.

« Figurer parmi les 100 meilleures entreprises de sécurité du magazine SDM est un honneur incroyable et une source de fierté pour toute l'équipe. Cela renforce vraiment notre position de leader de l'industrie, a déclaré Erik Mikkelsen, président et directeur des revenus chez Stealth Monitoring. Alors que nous continuons d'élargir nos activités, nous réinvestirons dans la recherche et développement afin de déployer des fonctionnalités plus avancées qui continuent de relever la barre pour notre industrie afin d'offrir à nos clients une expérience inégalée. »

À propos de Stealth Monitoring

Stealth Monitoring, dont le siège social est situé à Dallas, au Texas, est le principal fournisseur de solutions commerciales de surveillance vidéo à distance en Amérique du Nord. L'entreprise se spécialise dans la surveillance vidéo proactive et intelligente qui peut améliorer les capacités de détection des menaces et aider à prévenir le crime avant qu'il ne survienne. Ses solutions de sécurité novatrices combinent une technologie de pointe et des renseignements humains et des processus simplifiés pour aider à prévenir efficacement le crime et à réduire les coûts associés au personnel de sécurité.

Avec un effectif de plus de 2 000 employés dans plus de 40 bureaux et huit centres de surveillance vidéo de pointe, Stealth surveille de façon proactive plus de 100 000 caméras chaque nuit, ce qui se traduit par la dissuasion de plus de 50 000 activités criminelles, plus de 1 000 arrestations et l'analyse d'environ 70 000 vidéos de clients chaque année, contribuant à assurer la sûreté et la sécurité des entreprises partout en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité primées de surveillance vidéo en direct de Stealth Monitoring, consultez le site stealthmonitoring.com

Pour en savoir plus sur Stealth Monitoring et les avantages de la surveillance vidéo en direct, communiquez avec nous.

Personne-ressource pour les médias :

Erik Mikkelsen

Président et directeur des revenus

[email protected]

