Le recrutement de Raymond James se poursuit avec l'arrivée d'Eric Falkenberg-Poetz et de Michael Pidhirniak à la succursale d'Edmonton





EDMONTON, AB, le 23 mai 2024 /CNW/ - Raymond James Ltée, la filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain Raymond James Financial, Inc. est heureuse d'accueillir à sa succursale d'Edmonton les conseillers en gestion de patrimoine Eric Falkenberg-Poetz et Michael Pidhirniak, ainsi que leur équipe composée d'Anne Marie Jess, de Carly Kalynchuk, de Mikayla Penner et de Cristian Tibaduiza.

« Partout au Canada, des conseillers manifestent un vif intérêt pour le soutien que Raymond James peut accorder à leurs entreprises en croissance et souhaitent rejoindre une culture qui valorise l'indépendance, tout en mettant leurs clients au premier plan », a déclaré Scott Hudson, vice-président directeur et chef, Gestion de patrimoine. « Bienvenue à Eric, Michael et à leur équipe au sein de notre firme.»

« Eric et Mike jouissent d'une excellente réputation dans le marché financier d'Edmonton et nous sommes heureux qu'ils se joignent à nous compte tenu de toutes les options qui s'offraient à eux », a déclaré Tage Cawley, directeur principal de la succursale d'Edmonton. « Grâce à leur équipe, ils offrent un niveau de service exceptionnel à leurs clients en Alberta et dans tout le Canada. Nous souhaitons la bienvenue à Eric, Mike, Anne Marie, Mikayla, Carly et Cristian dans notre succursale et nous sommes impatients de collaborer avec eux pour de nombreuses années. »

« Raymond James est un excellent choix pour notre entreprise, car la firme favorise les conseils indépendants et les solutions personnalisées pour nos clients, ont déclaré Eric Falkenberg-Poetz et Michael Pidhirniak. Nous sommes ravis d'intégrer un environnement et une culture qui nous permettent d'offrir des options innovantes et uniques en termes de produits et de services. »

À propos de Raymond James Ltée

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc., l'une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Créée en 1962, Raymond James est fondée sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial, Inc. et ses filiales gèrent plus de 1 450 milliards $US en actifs clients sous gestion. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.raymondjames.ca.

