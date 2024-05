L'UMQ est branchée sur les besoins des municipalités





MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Grand Forum des Assises 2024 de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le président de l'UMQ et maire de Varennes, Martin Damphousse, a procédé à plusieurs annonces visant à soutenir les municipalités dans leur transition énergétique.

Pour rappel, l'UMQ a dévoilé en début d'année son Plan énergie, démontrant ainsi la détermination des municipalités à jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique. Ce plan ambitieux réaffirme le rôle incontournable des municipalités dans la réduction de la consommation d'énergie sur leur territoire, la production d'énergies renouvelables, ainsi que dans l'acceptabilité sociale des projets énergétiques.

Plus que jamais, le milieu municipal est mobilisé pour accélérer les efforts en matière de lutte et d'adaptation aux changements climatiques. C'est d'ailleurs dans ce contexte que de nouveaux services verront le jour pour accompagner nos membres dans leur transition climatique :

Dès le 27 mai prochain, un nouveau portail de précommandes de véhicules électriques et hybrides branchables, de bornes de recharge électriques de niveau 2 ainsi que de camions Lion5 100 % électriques de la Compagnie Électrique Lion (NYSE : LEV) (TSX : LEV) sera mis en ligne. Les municipalités de toutes les régions du Québec y auront accès, facilitant ainsi leurs achats et contribuant à l'électrification de leurs parcs de véhicules.

Dès l'automne, un nouveau service sera disponible pour accompagner les MRC, les municipalités ayant compétence de MRC et les agglomérations dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs Plans climat. L'UMQ est résolue à soutenir ses membres dans leurs efforts en atténuation et en adaptation aux changements climatiques.

Nouveau partenariat avec Nergica

Parallèlement à ces initiatives, l'UMQ est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec Nergica, le centre d'expertise en énergies renouvelables. Cette collaboration permettra aux municipalités d'avoir accès aux dernières innovations en production d'énergies renouvelables, favorisant ainsi le partage de contenu et de bonnes pratiques en la matière.

Programme Hilo-Villes

Depuis plus d'un an, l'UMQ fait des représentations auprès d'Hydro-Québec pour qu'elle puisse collaborer avec les municipalités dans ses efforts de communication pour déployer l'offre Hilo dans les résidences. Lors du Grand forum des Assises 2024, M. Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec, est venu concrétiser cette volonté et a annoncé qu'un nouveau partenariat entre les municipalités et Hilo sera mis en place dès l'automne prochain. Ce partenariat vise à promouvoir conjointement l'adoption de bonnes pratiques dans les résidences de toutes les municipalités du Québec. L'UMQ se réjouit de cette initiative qui contribuera à accroître l'efficacité énergétique et à mieux gérer les périodes de pointe. De plus, elle salue la reconnaissance par Monsieur Sabia du rôle crucial des municipalités dans la décarbonation et la transition énergétique au Québec. Comme gouvernements de proximité, les municipalités sont parmi les actrices les mieux placées pour accompagner leurs citoyennes et leurs citoyens à adopter ces bonnes pratiques.

« Lorsque nous avons adopté notre Plan énergie, nous souhaitions mettre en lumière le rôle incontournable des municipalités du Québec dans la transition énergétique. Les nouveaux services et partenariats qui en découlent témoignent aujourd'hui de cet engagement et de la proactivité des municipalités à occuper cette place clé pour les générations futures », a mentionné le président de l'UMQ et maire de Varennes, monsieur Martin Damphousse.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

23 mai 2024 à 12:21

