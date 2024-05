Veristat nomme une nouvelle directrice commerciale





Veristat, l'ORC « science d'abord » de services complets et de conseil, a annoncé la nomination de Rachel Page au sein de son équipe de direction. Mme Page, qui rejoint Veristat en qualité de directrice commerciale, succède à Cindy Henderson, cadre de longue date de Veristat, devenue récemment directrice de la stratégie et qui se concentrera sur le développement et la mise en oeuvre de la stratégie d'entreprise axée sur le client de Veristat.

Forte d'une vingtaine d'années d'expérience de la commercialisation mondiale de la santé et de la science, Rachel Page possède toutes les compétences nécessaires pour dynamiser notre marque et tirer parti de notre profonde expertise sectorielle. Son savoir-faire sera crucial s'agissant d'aider les sociétés biopharmaceutiques à relever leurs défis cliniques et réglementaires les plus complexes afin d'accélérer la fourniture de thérapies innovantes.

« Veristat possède une expérience de 30 ans de la mise en oeuvre de méthodes innovantes qui contribuent à offrir des thérapies souvent révolutionnaires aux patients qui en ont besoin », a déclaré Patrick Flanagan, PDG. « Les réalisations et l'expérience de Rachel Page en matière d'empouvoirement des personnes, de création d'organisations commerciales et de promotion de relations de confiance avec des clients prouvent sa capacité à diriger avec succès l'exécution de notre plan stratégique. L'engagement inébranlable de Mme Page envers la réussite de ses clients a reçu de formidables marques de reconnaissance. Je suis convaincu de sa capacité à tirer parti de la vaste expérience industrielle de Veristat à l'échelle mondiale. »

Le vaste réseau mondial de Rachel Page et son bilan extrêmement positif à toutes les étapes du cycle de vie pharmaceutique joueront un rôle déterminant dans l'obtention de résultats spectaculaires pour nos clients.

« Je suis ravie de rejoindre cette équipe dynamique et axée sur la science », a déclaré Rachel Page. « Veristat est un partenaire exceptionnel lorsqu'il s'agit de faciliter la fourniture de thérapies cruciales et de transformer les activités des clients. C'est un honneur pour moi de collaborer avec un groupe de dirigeants, de collègues et de clients aussi passionnés qui consacrent tous leurs efforts à accélérer la mise à disposition de traitements révolutionnaires pour les patients atteints de maladies complexes. J'ai hâte de diriger notre talentueuse équipe commerciale mondiale et de contribuer à la réalisation des objectifs vitaux de nos clients. »

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Rachel Page supervisera la stratégie et les opérations de commercialisation de Veristat, notamment le développement des affaires, les propositions, les contrats, le marketing et la promotion de relations clients solides. Elle se concentrera également sur la croissance et le développement de l'équipe commerciale, afin d'assurer en permanence la satisfaction des besoins de nos clients.

À propos de Veristat

Veristat , c'est l'entreprise « Science-First CROtm and Consultancy » qui propose des services complets d'exécution des essais cliniques, des affaires réglementaires et de sécurité et des services de conseils stratégiques pour faire progresser rapidement le développement, l'approbation et la commercialisation des thérapies innovantes (#NovelTherapies) dans le monde entier. Forte de ses 30 ans d'expérience de la résolution des défis cliniques, statistiques et réglementaires spécifiques et complexes des sponsors, les experts « science d'abord » de Veristat fournissent rapidement des résultats axés sur la qualité et des solutions adaptées aux besoins des patients, des sites d'essais cliniques, des régulateurs, des équipes de sponsors et des parties prenantes clés.

L'accent mis par Veristat sur le développement de nouveaux médicaments a conduit au succès lorsqu'il s'agit de traiter tout événement inconnu, du plus simple au plus complexe, pouvant surgir dans de nombreux domaines thérapeutiques, y compris les maladies rares/ultra-rares, les thérapies innovantes, l'oncologie et les produits biologiques, notamment les thérapies cellulaires et géniques (#cellandgenetherapy), pour permettre aux sponsors de réussir et de prolonger et sauver la vie des patients. Les sponsors collaborent avec les experts science-first de Veristat dévoués à leur tâche. Pour Veristat, il ne s'agit pas de faire des affaires, mais de servir des personnes.

