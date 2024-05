LES ROLLING STONES AJOUTENT UNE NOUVELLE DATE AU MISSOURI À LEUR TOURNÉE STONES TOUR ?24 HACKNEY DIAMONDS





Aujourd'hui, les Rolling Stones ont annoncé qu'ils prolongeraient leur tournée STONES TOUR '24 HACKNEY DIAMONDS par une étape supplémentaire à Ridgedale, dans le Missouri, le 21 juillet à la Thunder Ridge Nature Arena. Les billets seront mis en vente le vendredi 31 mai 2024 à 10 heures, heure locale. Pour obtenir les informations sur la billetterie, veuillez consulter le site www.rollingstones.com.

Le mois dernier, à Houston, au Texas, Mick, Keith et Ronnie ont donné le coup d'envoi de leur tournée très attendue et ont présenté leur spectacle légendaire dans plusieurs villes des États-Unis, notamment au New Orleans Jazz and Heritage Festival. Ils ont régalé leurs fans avec leurs tubes iconiques et des nouveaux morceaux de leur dernier album HACKNEY DIAMONDS , acclamé par la critique. La tournée STONES TOUR ?24 HACKNEY DIAMONDS s'arrêtera dans douze autres villes des États-Unis et du Canada, notamment à East Rutherford, Foxboro, Orlando, Atlanta, Philadelphie, Cleveland, Denver, Chicago, Vancouver, Los Angeles et Santa Clara, avant de se terminer à Ridgedale. L'itinéraire complet de la tournée est indiqué ci-dessous.

Hackney Diamonds est leur premier album studio de musique originale depuis A Bigger Bang, sorti en 2005. Depuis cette date, les Stones ont constamment battu des records au box-office lors d'une série de tournées mondiales à guichets fermés. Ils ont par ailleurs sorti l'album Blue & Lonesome en 2016, récompensé par un GRAMMY® Award, présentant leurs versions brillantes de nombreux morceaux de blues qui ont contribué à façonner leur son. Cet album s'est hissé en tête des classements dans le monde entier. En 2022, ils ont enthousiasmé un public européen de près d'un quart de million de personnes lors de leur tournée anniversaire Sixty. Les Rolling Stones ont vendu à ce jour plus de 250 millions d'albums à travers le monde.

La Thunder Ridge Nature Arena est le résultat de dix ans de travaux de planification, de développement et de construction, avec pour ambition de créer le plus bel amphithéâtre de plein air d'Amérique. Ce lieu immersif et unique en son genre devrait ouvrir ses portes en mai, et a été imaginé comme une sorte de « carte postale musicale de Mère Nature ». Située à Ridgedale, dans le Missouri, à quelques kilomètres de Branson, la Thunder Ridge Nature Arena est décrite par son créateur, le visionnaire Johnny Morris, célèbre défenseur de l'environnement et fondateur de Bass Pro Shops, comme un « cadeau de la région des Ozarks au monde ». Il s'agit du seul lieu de spectacle sur la planète à être entièrement dédié à la conservation.

Concerts West d'AEG Presents est le promoteur du Stones Tour '24 Hackney Diamonds. Pour obtenir des billets et des informations, rendez-vous sur www.rollingstones.com.

Jeudi 23 mai 2024 MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey Dimanche 26 mai 2024 MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey Jeudi 30 mai 2024 Gillette Stadium Foxboro, Massachusetts Lundi 3 juin 2024 Camping World Stadium Orlando, Floride Vendredi 7 juin 2024 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgie Mardi 11 juin 2024 Lincoln Financial Field Philadelphia, Pennsylvanie Samedi 15 juin 2024 Cleveland Browns Stadium Cleveland, Ohio Jeudi 20 juin 2024 Empower Field at Mile High Denver, Colorado Jeudi 27 juin 2024 Soldier Field Chicago, Illinois Dimanche 30 juin 2024 Soldier Field Chicago, Illinois Vendredi 5 juillet 2024 BC Place Vancouver, Colombie-Britannique Mercredi 10 juillet 2024 SoFi Stadium Los Angeles, Californie Samedi 13 juillet 2024 SoFi Stadium Los Angeles, Californie Mercredi 17 juillet 2024 Levi's® Stadium Santa Clara, Californie Dimanche 21 juillet 2024 Thunder Ridge Nature Arena Ridgedale, Missouri

