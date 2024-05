Spatial ajoute HOOPS Communicator à sa gamme de produits





Spatial Corp, principal fournisseur d'outils de développement logiciel pour les solutions de conception, de fabrication et d'ingénierie et filiale de Dassault Systèmes, a annoncé aujourd'hui avoir ajouté HOOPS Communicator, développé par Tech Soft 3D, pour compléter et élargir son portefeuille de technologies de composants. Avec l'ajout de HOOPS Communicator à son portefeuille de composants 3D, Spatial permet désormais la visualisation et l'interaction avec des données 3D sur le Web pour la création d'applications dans le domaine de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication.

L'ajout de HOOPS Communicator au portefeuille de produits de Spatial permet à ses clients d'élargir leurs applications au Web tout en réutilisant la propriété intellectuelle de leurs applications de bureau traditionnelles. Ainsi, les clients de Spatial peuvent profiter de nombreuses nouvelles possibilités sur le Web, notamment l'élargissement de l'accès à la clientèle, un meilleur contrôle de l'accès et des distributions, mises à jour et maintenances moins coûteuses.

« Nous sommes très heureux d'enrichir notre gamme de produits avec HOOPS Communicator. Les clients de Spatial pourront ainsi développer de puissantes applications Web pour les métiers de l'ingénierie, en s'appuyant sur de robustes composants de modélisation 3D et de 3D InterOp pour la conversion, la préparation et la réutilisation des données », a déclaré Jean-Marc Guillard, CEO de Spatial Corp.

L'un des clients les plus récents de Spatial est un bon exemple de l'intégration étroite de HOOPS Communicator avec les modeleurs 3D CGM et ACIS ainsi qu'avec 3D InterOp. Le client prévoit de lancer une nouvelle application Web pour les métiers de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC). Cette dernière permet aux utilisateurs de créer, d'examiner et de finaliser les conceptions 3D de maisons, de bâtiments et d'usines, en amont de la construction coûteuse ; et cela, en collaboration avec les parties prenantes et sur des sites répartis dans le monde entier.

Voici d'autres exemples d'applications Web qui intègrent HOOPS Communicator avec les modeleurs 3D de Spatial CGM et ACIS ainsi que 3D InterOp :

Applications de jumeaux virtuels pour de nombreux processus de fabrication tels que la fabrication de tôles, l'impression 3D et l'usinage multi-axes, ainsi que pour une large gamme de systèmes robotiques

Applications d'inspection collaborative pour les pièces et les assemblages comportant à la fois des informations géométriques et des données sur la fabrication du produit (PMI)

Catalogues à la demande de pièces et d'assemblages 3D pour divers types d'applications industrielles

Comme HOOPS Visualize pour le développement d'applications natives, que Spatial a intégré à son portfolio et revend depuis 2012, HOOPS Communicator fournit une fonctionnalité API globale prête à l'emploi pour les applications d'ingénierie sur le Web. Cette fonctionnalité évite d'avoir à recréer la même fonctionnalité en WebGL ou avec des cadres open-source. En outre, contrairement aux solutions OEM, HOOPS Communicator permet une interaction personnalisée avec les données 3D.

Contactez Spatial dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont HOOPS Communicator peut débrider la puissance du Web les applications des métiers de l'ingénierie 3D.

À propos de Spatial

Spatial Corp, filiale de Dassault Systèmes, est un fournisseur de boîtes à outils de développement de logiciels 3D pour des applications techniques dans une large gamme de secteurs. Les boîtes à outils de développement de logiciels de modélisation 3D spatiale, de visualisation 3D , et de traduction CAO aident les développeurs d'applications à fournir des produits leaders sur le marché, à se concentrer sur leurs compétences essentielles et à réduire les délais de mise sur le marché. Depuis plus de 35 ans, les boîtes à outils de développement de logiciels 3D de Spatial ont été adoptées par de nombreux développeurs de logiciels, fabricants, instituts de recherche et universités parmi les plus renommés dans le monde. Spatial, dont le siège social se trouve à Broomfield (Colorado), possède des bureaux aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon, en Chine et au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, visitez le site www.spatial.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

23 mai 2024 à 12:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :