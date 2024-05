Soutien aux infrastructures de traitement de l'eau du Nunavut





CLYDE RIVER, NU, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit 2 millions de dollars dans des travaux d'amélioration essentiels à des installations de traitement de l'eau potable au Nunavut.

Cet investissement a été annoncé par le ministre Dan Vandal et le ministre des Services communautaires et gouvernementaux du Nunavut, David Joanasie.

Le financement servira à élaborer des propositions pour l'amélioration des installations de traitement de l'eau potable à Clyde River, à Coral Harbour et à Igloolik. On réalisera notamment des études sur les options de conception, les estimations de coûts et les aspects techniques.

De plus, on peut maintenant entamer les phases de conception et de construction liées à l'amélioration des installations de traitement de l'eau potable à Arctic Bay, Grise Fiord, Pond Inlet, Rankin Inlet et Sanikiluaq puisqu'on a mené à terme un projet de planification supplémentaire. Ce projet a fait l'objet d'un investissement conjoint des gouvernements fédéral et territorial.

Citations

« Il est essentiel d'investir dans les infrastructures pour améliorer la qualité de vie des résidents du Nord et permettre aux collectivités du Nunavut de croître. Ces projets de planification cruciaux jetteront les bases de l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité de l'eau potable pour la population du Nunavut. Nous continuerons à soutenir des projets qui favorisent la santé et le bien-être des Nunavummiuts pour les générations à venir. »

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Cet investissement dans des projets de planification essentiels contribue grandement à notre objectif d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable dans les collectivités nordiques, et constitue une étape clé pour offrir aux Nunavummiuts un accès à des sources d'eau communautaires sûres et fiables. Cette importante contribution cadre avec nos efforts visant à bâtir un Nunavut plus fort et plus sain. »

L'honorable David Joanasie, ministre des Services communautaires et gouvernementaux, gouvernement du Nunavut

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 millions de dollars dans le projet de planification de l'amélioration du traitement de l'eau potable à Clyde River , à Coral Harbour et à Igloolik dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada ».

, à et à dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le ». Le gouvernement fédéral a également investi 1,8 million de dollars dans le projet de planification de l'amélioration des installations de traitement de l'eau potable à Arctic Bay , Grise Fiord , Pond Inlet , Rankin Inlet et Sanikiluaq , qui est maintenant terminé, tandis que le gouvernement du Nunavut y a consacré 600 000 $.

, , , et , qui est maintenant terminé, tandis que le gouvernement du y a consacré 600 000 $. Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 12 projets d'infrastructure ont été annoncés au Nunavut dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 137 millions de dollars et une contribution territoriale totalisant près de 33,6 millions de dollars.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 137 millions de dollars et une contribution territoriale totalisant près de 33,6 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

