Le Conseil des Jeux du Canada accueille Vimeo, webdiffuseur exclusif des Jeux du Canada





OTTAWA, ON, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) a le plaisir d'accueillir Vimeo, grand nom de la création de contenu vidéo, en tant que partenaire multi-Jeux officiel et webdiffuseur exclusif des Jeux du Canada jusqu'à 2029.

Chef de file dans le domaine de l'expérience vidéo captivante et immersive depuis 2004, Vimeo diffusera tout le contenu des Jeux du Canada 2025, 2027 et 2029, auxquel tout le monde au Canada pourra avoir accès en direct ou sur demande via canadagames.ca/fr/watch .

« Nous avons mis le paquet sur la webdiffusion avant les Jeux du Canada 2022, et Vimeo a été là à chaque étape pour nous aider à faire participer les gens de tout le pays, commente Kelly-Ann Paul, présidente-directrice générale du CJC. Nous avons hâte de travailler avec Vimeo et les Sociétés hôtesses pour explorer de nouveaux moyens de diffuser les Jeux, et de partager les nombreux moments magiques des meilleurs jeunes athlètes, qui feront jaillir l'excellence. »

« Le pouvoir du sport inspire et rassemble comme rien d'autre, se réjouit Philip Moyer, président-directeur général de Vimeo. C'est un honneur pour nous d'être le webdiffuseur exclusif pour les Jeux du Canada. Ensemble, nous montrerons la passion de ces incroyables athlètes aux spectateurs du monde entier. »

Les prochains Jeux d'été du Canada auront lieu du 8 au 25 août 2025 à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Les détails de la diffusion seront publiés à l'approche des Jeux.

À propos des Jeux du Canada

Le Conseil des Jeux du Canada (CJC) est l'organisme privé sans but lucratif qui régit le mouvement des Jeux du Canada. Tenus tous les deux ans, en alternance entre l'été et l'hiver, les Jeux du Canada sont le plus haut niveau de compétition au pays pour les athlètes de la relève. Ils ont eu lieu au moins deux fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l'occasion du centenaire du Canada en 1967. Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leurs legs durables en installations sportives, fierté collective et unité nationale. L'organisation des Jeux du Canada est rendue possible grâce au dévouement des sociétés hôtesses ainsi qu'à la contribution et au soutien du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et territoriaux et des municipalités hôtes.

Le bureau du CJC est situé à Ottawa, sur les terres ancestrales de la nation algonquine Anishinabeg.

23 mai 2024 à 11:00

