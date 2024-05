Francfort Buchmesse améliore les échanges culturels à la Foire internationale des industries culturelles de Chine





SHENZHEN, Chine, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Voici un rapport de Xinhua Silk Road :

Du 23 au 27 mai 2024, Shenzhen a accueilli la 20e édition de la Foire internationale des industries culturelles de Chine (la Foire), un événement de premier plan qui a annoncé des avancées significatives dans les pratiques d'exposition, les méthodes de transaction et les services de soutien. La Foire de cette année a été marquée par une programmation remarquable de premières mondiales et de présentations, avec la première participation de la célèbre Buchmesse de Francfort en Allemagne. La gamme unique et soigneusement sélectionnée de livres du salon du livre allemand a attiré l'attention des participants, soulignant sa réputation de leader dans le secteur culturel.

L'inclusion de la Buchmesse de Francfort à la Foire a suscité un vif intérêt et une grande admiration de la part des visiteurs chinois. L'espace dédié aux oeuvres littéraires et culturelles allemandes est devenu un point central d'engagement, attirant un grand nombre de participants désireux d'explorer le riche patrimoine littéraire et l'offre culturelle du pays. Parmi les visiteurs, un participant a exprimé sa profonde appréciation, notant que la Foire avait considérablement élargi son point de vue, lui donnant un aperçu profond de l'univers captivant de la littérature et de la culture allemandes.

Marquant sa première participation à la 20e édition de la Foire, la Buchmesse de Francfort, reconnue mondialement comme une vitrine de premier plan pour l'industrie de l'édition, a apporté un dynamisme culturel renouvelé à l'événement. La foire a présenté une vaste sélection de chefs-d'oeuvre littéraires et d'objets culturels allemands, offrant un somptueux banquet culturel qui a captivé et enthousiasmé les bibliophiles chinois.

Cette année commémore également les étapes importantes du 52e anniversaire des liens diplomatiques et du 10e anniversaire du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Allemagne. L'inclusion de Francfort Buchmesse a non seulement enrichi la Foire, mais a également servi de canal pour le dialogue interculturel et la synthèse, améliorant la compréhension mutuelle grâce à plusieurs initiatives et idées révolutionnaires. De plus, il a ouvert la voie à l'élargissement du champ de la collaboration culturelle et économique entre les deux nations.

23 mai 2024 à 10:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :