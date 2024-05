SmartStream décroche des distinctions dans le rapport Celent sur les capacités des systèmes de rapprochement





SmartStream, le fournisseur des solutions financières Transaction Lifecycle Management (TLM®), annonce aujourd'hui avoir obtenu deux distinctions dans le récent rapport de Celent, à savoir le prix XCelent Breadth of Functionality et la reconnaissance en tant que Luminary for Advanced Technology and Breadth of Functionality.

Celent a publié un rapport intitulé « Reconciliation Systems: Solutions for Capital Markets Firms », pour offrir une vue d'ensemble des solutions de fournisseurs disponibles sur le marché. Le rapport présente dix-huit solutions, fournissant un panorama complet de leurs fonctionnalités, de leurs clients, de leurs prouesses technologiques, de leurs processus de mise en oeuvre, de leurs structures de tarification et de leurs mécanismes de support.

Dayle Scher, Research Principal, Celent, déclare : « Le besoin pour des solutions de rapprochement plus sophistiquées a évolué, en particulier à la lumière de l'augmentation des investissements dans des titres complexes. L'émergence de nouvelles technologies révolutionne le paysage des rapprochements, étant donné que les entreprises des marchés financiers s'attendent à ce que leurs fournisseurs de solutions investissent continuellement dans des technologies de pointe. Ces avancées ont le potentiel d'améliorer l'efficience, l'exactitude et la transparence du processus de rapprochement, ce qui permettra d'améliorer la gestion des risques et de réaliser des économies pour les institutions financières. À ce titre, Celent a reconnu que la solution de rapprochement SmartStream excelle en termes d'étendue des fonctionnalités et de technologie de pointe. »

Akbar Jaffer, CEO, SmartStream, déclare : « Il s'agit d'une récompense notable pour nos solutions, nos équipes et notre laboratoire d'innovations. Les discussions en cours avec les clients du secteur bancaire portent sur la nécessité de disposer d'une plateforme intelligente de rapprochement des données, afin d'identifier les positions incorrectes, d'éviter les pertes financières et les sanctions réglementaires. Au fur et à mesure que le secteur évolue, nous gardons une longueur d'avance pour continuer à faire progresser nos capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, des éléments essentiels pour les institutions financières qui sont déterminées à conserver un avantage concurrentiel et l'excellence opérationnelle. »

L'extrait du rapport peut être téléchargé ici.

23 mai 2024 à 10:40

