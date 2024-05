Journées portes ouvertes au complexe de préservation à Gatineau : une première ouverture au public pour le nouvel édifice





Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a le plaisir d'inviter les citoyens à visiter son complexe de préservation situé à Gatineau, Québec, à l'occasion de ses Journées portes ouvertes, le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai de 10 h à 15 h. L'entrée est gratuite et aucune inscription n'est requise.

GATINEAU, QC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le nouvel édifice sera ouvert au public pour la première fois depuis son inauguration en 2022. Petits et grands pourront entrer dans l'Édifice d'entreposage et de préservation; le plus grand centre d'archives automatisé au monde, et le premier centre d'archives à zéro émission nette en Amérique.

Des caméras placées dans deux des six chambres fortes permettront aux visiteurs d'observer sur écran les grues contrôlées par des membres du personnel qui offriront des démonstrations de récupération de documents.

Les citoyens pourront également découvrir le Centre de préservation, un joyau architectural faisant partie du paysage gatinois depuis plus de 25 ans.

Les visiteurs de tous âges auront la rare occasion de visiter des laboratoires et des chambres fortes, de découvrir de véritables trésors archivistiques, et pourront rencontrer les spécialistes de BAC pour en apprendre davantage sur leur travail de préservation de l'histoire.

Les dernières journées portes ouvertes au Centre de préservation ont eu lieu en 2018. Cette année, l'événement coïncide avec le 20e anniversaire de la création de BAC, résultat de la fusion des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale du Canada. Il permet aussi de souligner la fin du déménagement de nos collections dans le nouvel Édifice d'entreposage et de préservation.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de BAC consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citations

« C'est un honneur pour nous d'ouvrir à nouveau les portes de notre complexe à la population. Nos employés sont enchantés à l'idée de partager leur passion pour l'histoire et la préservation des archives de notre pays. Ils seront plus d'une centaine par jour à assurer le bon déroulement des Journées portes ouvertes. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« L'une de nos grandes priorités est d'inviter les Canadiennes et Canadiens à découvrir les collections de BAC, et à mieux comprendre l'histoire du Canada. Un événement comme les Journées portes ouvertes est le summum des efforts que nous déployons au quotidien pour rendre le patrimoine documentaire du pays accessible aux générations présentes et futures. »

- Jasmine Bouchard, sous-ministre adjointe, secteur Expérience des usagers et mobilisation

« Nous sommes fiers de pouvoir permettre à la population de visiter notre nouvel Édifice d'entreposage et de préservation. Son architecture et son ingéniosité font sa renommée sur la scène internationale. Il a déjà remporté plusieurs prix prestigieux. »

- Nathalie Ethier, directrice, Biens immobiliers

Faits en bref

Les Journées portes ouvertes au complexe de préservation de BAC ont lieu le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai de 10 h à 15 h.

L'entrée est gratuite et aucune réservation n'est requise.

Le complexe est situé au 625, boulevard du Carrefour, à Gatineau , Québec.

, Québec. Le complexe est composé du Centre de préservation et de l'Édifice d'entreposage et de préservation.

Les enfants accompagnés d'un adulte sont les bienvenus. Des activités de coloriage sont prévues.

Liens connexes

Images et médias

DOCUMENT D'INFORMATION

Au sujet du complexe de préservation de Bibliothèque et Archives Canada

Le complexe de préservation, situé au 625, boulevard du Carrefour à Gatineau, Québec, est composé de deux immeubles : le Centre de préservation et l'Édifice d'entreposage et de préservation. Les deux édifices sont reliés par une passerelle.

L'Édifice d'entreposage et de préservation :

a été inauguré en novembre 2022;

détient la certification LEED® Or;

est le premier centre d'archives à zéro émission nette en Amérique;

a déjà remporté 12 prix pour l'ensemble de son projet, son architecture, et son ingéniosité, dont deux prestigieux prix d'excellence de l'Association des firmes de génie-conseil du Canada en 2023, en plus d'avoir été sacré Meilleur projet de construction par les P3 Awards;

en 2023, en plus d'avoir été sacré Meilleur projet de construction par les P3 Awards; est conçu en hauteur et sans fenestration pour permettre de limiter la consommation énergétique;

a une capacité d'entreposage de plus de 21?000 mètres cubes, soit 8 piscines olympiques et demie;

est le plus grand centre d'archives automatisé au monde;

est divisé en six grandes chambres fortes qui : mesurent 10 mètres de large, 58 mètres de long et 28 mètres de haut; servent à entreposer des documents papier, des microfilms et des films cinématographiques; sont toutes dotées d'un système de rayonnage et de récupération automatisé, c'est-à-dire un élévateur et une grue dirigés par le personnel pour assurer le retrait et le retour des documents; sont équipées de systèmes sophistiqués qui contrôlent la lumière, la température, l'humidité et les particules dans l'air; permettent de préserver les documents dans leur état original pendant 500 ans!



Le Centre de préservation :

a été inauguré en juin 1997;

a fait l'objet de journées portes ouvertes en 2017 et 2018;

2018; est composé d'une structure extérieure de verre et d'acier qui crée une zone tampon pour protéger la structure intérieure de béton, où se trouvent les chambres fortes;

est équipé d'un système qui détecte et éteint les incendies;

est doté de 48 chambres fortes de 350 mètres carrés chacune servant à entreposer et à protéger les documents historiques contre plusieurs dangers; La majorité, soit 46 des chambres fortes : sont maintenues à une température de 18 degrés Celsius avec un taux d'humidité relative variant entre 35 % et 50 %; servent à entreposer des documents textuels, cartographiques, des plans et dessins, des dossiers électroniques, du film, des photos, des médailles, des tableaux et des globes peints à l'huile, des cassettes vidéo, ainsi que des documents audio. Les deux autres chambres fortes : sont maintenues sous le point de congélation (-18 degrés Celsius); servent à entreposer les films de couleur et noir et blanc.



