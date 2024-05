Martingale Risk, une action collective des actionnaires de Philips sera déposée aux Pays-Bas





Martingale Risk, le spécialiste mondial du recouvrement pour les pertes sur titres, lance une action collective aux Pays-Bas contre Philips au nom d'investisseurs institutionnels, au côté de Grant & Eisenhofer en tant que conseiller juridiquer et Old Haven Funding LLC en tant que bailleur de fonds.

Comme indiqué par le régulateur américain, la Food and Drug Administration (FDA), depuis au moins octobre 2015, Philips a été informé par des plaintes de clients concernant ses appareils respiratoires (dispositifs de thérapie du sommeil utilisés pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil) causant des problèmes de santé potentiels liés à la dégradation de la mousse. À la réception de ces informations cruciales, Philips n'a pas procédé à l'application d'une méthode appropriée d'analyse des risques et n'a mis en oeuvre aucune mesure corrective ou préventive. Les actionnaires n'ont pas été informés de la gravité de ces problèmes ni de la mesure dans laquelle Philips subirait un préjudice financier, ce qui s'est déjà traduit, en 2022, par des provisions utilisées d'un montant de 486 millions EUR.

À la suite du rappel effectué le 14 juin 2021 sur des millions d'appareils respiratoires pour faire face aux risques pour la santé liés à la mousse, la FDA, qui a classé les rappels dans la classe I, le type de rappel le plus grave, a rapidement enquêté sur Philips, clôturant son enquête par plusieurs observations cruciales.

En réponse à une communication de sécurité mise à jour par la FDA datée du 7 septembre 2023, Philips a accepté de verser au moins 479 millions de dollars aux consommateurs américains, afin de gérer et de compenser les problèmes de santé causés par ses appareils respiratoires.

Le 4 avril 2024, la FDA et le ministère de la justice (DoJ) ont fait une déclaration commune reconnaissant le non-respect présumé par Philips des instructions et procédures du plan de réparation. Cela a conduit à un récent décret d'injonction permanente sur consentement approuvé par la Cour (déposé le 9 avril 2024), en vertu duquel les appareils respiratoires de Philips ne peuvent plus être fabriqués ou distribués à partir de ses installations américaines tant que la société ne respectera pas diverses obligations de réparation strictes, telles que spécifiées dans le plan de rappels pour réparation.

La finalisation du décret sur le consentement est sans aucun doute une étape importante pour la protection des consommateurs aux États-Unis, mais des mesures doivent encore être prises pour remédier davantage aux manquements de Philips, à savoir pour les investisseurs institutionnels qui ont acheté ses titres, qui ont été fortement touchés par les agissements de Philips. Martingale Risk, en tant qu'initiateur de l'action collective, intentera la procédure aux Pays-Bas pour récupérer les pertes d'investissement de ses clients, qui se sont produites sur la période allant de novembre 2015 à novembre 2021.

Martingale Risk, ainsi que Grant & Eisenhofer et Old Haven, agiront sur la base d'honoraires conditionnels complets du montant recouvré, étant donné que tous les frais et dépenses juridiques et d'experts seront couverts.

Si votre entreprise a investi ou négocié des actions ordinaires Philips et/ou des ADR entre le 30 octobre 2015 et le 24 avril 2023, veuillez contacter M. Marco Delzio ([email protected]) ou M. Peter Ogden ([email protected]) pour une analyse préliminaire gratuite et non contraignante.

La date limite d'inscription à la procédure est fixée au 31 juillet 2024.

