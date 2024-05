Mise en valeur des espaces ouverts au centre-ville - Montréal centre-ville dévoile son plan pour la mise en valeur de 60 espaces publics au centre-ville





MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - La SDC Montréal centre-ville a présenté aujourd'hui la toute première stratégie de mise en valeur des espaces ouverts du coeur de la métropole. Réalisée par le bureau montréalais de Stantec, leader mondial en conception d'infrastructures et d'aménagement urbain, ce plan s'inscrit dans l'ambition d'orienter l'aménagement urbain du centre-ville pour les décennies à venir, en mettant l'accent sur l'importance cruciale des espaces extérieurs dans l'expérience urbaine des visiteurs, travailleurs, touristes et résidents.

Issu des recommandations de l'Alliance pour le centre-ville et réalisé avec le soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ce plan vise à guider de manière cohérente, pragmatique et holistique les aménagements temporaires et semi-permanents du centre-ville dans une approche de partenariat public-privé afin répondre aux attentes des usagers.

Développé de manière à être rapidement applicable, ce plan identifie 60 espaces ouverts répartis dans 4 quartiers du centre-ville et établit un ordre de priorité des interventions selon les facteurs suivants : le type d'espace, le degré d'opportunité, la temporalité des interventions, les efforts financiers à consentir et la répartition équitable entre les différents quartiers.

« Depuis les dernières années, des initiatives d'aménagements temporaires et semi-permanents prennent place au cas par cas au centre-ville, sans qu'elles s'articulent autour d'une vision d'ensemble cohérente. Ce plan ambitieux identifie 60 espaces à fort potentiel d'aménagement et permet d'optimiser les ressources des parties prenantes du centre-ville afin que les futures installations contribuent pleinement à l'attractivité et au dynamisme du coeur de la métropole », a déclaré M. Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

Le plan d'action s'intègre à la Stratégie centre-ville dévoilée par la Ville de Montréal en janvier dernier. Il accorde une attention particulière à des quartiers emblématiques tels que le Quartier des gares et le Quartier international, en proposant des actions personnalisées à forte valeur ajoutée pour valoriser ces lieux.

« Montréal a toujours été reconnue pour ses places publiques. Ce plan reflète notre engagement continu de s'inspirer des meilleures pratiques mondiales en matière de design pour contribuer au rayonnement et à l'effervescence du centre-ville », a affirmé Steve Potvin, directeur principal du Studio d'urbanisme et d'architecture de paysage de Stantec. « Nous offrons une boîte à outils pratique, flexible et accessible qui permettra de guider les décisions d'aménagements et de tirer le plein potentiel de la diversité des espaces extérieurs du centre-ville, dans le plus grand respect du patrimoine, de l'histoire et de l'environnement de chacun des lieux. »

En somme, ce plan stratégique représente une étape cruciale dans la renaissance que traverse le du centre-ville de Montréal, offrant une feuille de route claire et inspirante pour les parties prenantes engagées dans la création d'une ville plus inclusive, dynamique et résiliente.

À propos de Montréal Centre-Ville



Fondée en 1999, la Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville est un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5 000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain, et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

À propos de Stantec



Fondée au Canada en 1954, Stantec est un chef de file mondial en conception et ingénierie durables qui compte 30 000 employés répartis dans 450 bureaux sur six continents.

Au Québec, Stantec oeuvre dans l'ensemble des domaines suivants : bâtiments, télécommunications, eau, énergie, sciences de la terre et ressources, transports et développement urbain. La firme offre des services en ingénierie, en urbanisme, en architecture de paysage, en environnement et en gestion de projet. Ses 1?600 ingénieurs, professionnels, concepteurs, chargés de projet et techniciens réalisent des projets, du concept à la mise en service, en passant par la gestion de chantier.

Stantec est inscrite à la bourse de Toronto (TSX) et à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole STN.

