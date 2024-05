Décès d'un travailleur de l'entreprise Tech Vac environnement inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête





MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Tech Vac environnement inc., le 28 septembre 2023, à Kirkland.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait avec un collègue et un surveillant du ministère des Transports et de la Mobilité durable sur l'accotement gauche de l'autoroute 40 en direction ouest, à Kirkland. Il nettoyait un puisard avec le tuyau d'aspiration à vide d'un camion combiné cureur d'égouts. Pour ce faire, le véhicule était positionné à environ un mètre derrière le puisard. Alors que les deux travailleurs procédaient au nettoyage, le camion a avancé inopinément vers eux, même s'il n'y avait personne dans la cabine de conduite. L'un des travailleurs et le surveillant ont évité le camion en sautant par-dessus le muret de béton du terre-plein central tandis que l'autre travailleur s'est fait coincer contre la structure. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le camion combiné a avancé de façon inopinée et a coincé le travailleur contre le muret de béton du terre-plein central de l'autoroute 40 en direction ouest.

La gestion de la santé et de la sécurité était déficiente en ce qui concerne le risque de départ inopiné du camion combiné.

À la suite de l'accident, la CNESST a exigé de l'entreprise Tech Vac environnement inc. qu'elle élabore une méthode de travail sécuritaire pour l'utilisation des camions combinés, qu'elle forme ses travailleurs et travailleuses sur ces méthodes de travail et qu'elle les intègre à son plan de formation d'accueil. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de nettoyage de puisards avec le tuyau d'aspiration à vide d'un camion combiné cureur d'égouts, des solutions existent, notamment :

appliquer des mesures de prévention efficaces en se basant sur la hiérarchie des moyens de prévention en milieu de travail, telles que l'installation d'un dispositif automatique de mise au neutre de la boîte de vitesses;

s'assurer que les mesures de sécurité à mettre en place, soit la mise au neutre de la boîte de vitesses, l'application des freins de stationnement et l'utilisation de cales, sont connues et appliquées par les travailleurs lorsque le moteur du camion combiné est en marche et qu'il n'y a personne dans la cabine de conduite;

positionner le camion de façon à avoir un dégagement suffisant pour une circulation sécuritaire des travailleuses et travailleurs et informer ces derniers qu'ils doivent éviter de se trouver dans sa trajectoire;

informer les travailleurs et travailleuses des risques reliés à leur travail lors de l'utilisation d'un camion combiné, et assurer leur formation et le suivi nécessaire de manière à développer les habiletés et les connaissances requises;

analyser les incidents qui surviennent lors de l'utilisation d'un camion combiné afin de corriger les situations, même si ces incidents n'ont pas abouti à des accidents;

assurer une supervision efficace du respect des méthodes de travail sécuritaire.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés. Le rapport d'enquête sera également distribué dans les établissements offrant les programmes de formation de transport de conduite de véhicules lourds.

