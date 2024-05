RBC et Avion Récompenses s'associent à WestJet dans le cadre de leur commandite de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour





Le plus récent concours de RBC, Red, donne la chance de gagner des billets d'avion ou un crédit de WestJet ainsi qu'un séjour à l'hôtel

TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - RBC s'associe à WestJet pour une campagne de concours exclusifs et de cadeaux publicitaires dont les prix compteront entre autres des billets d'avion ou un crédit pour un futur vol de WestJet, pour les membres Avion Récompenses qui gagnent des billets de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada. Le plus récent concours de RBC, Red , est maintenant ouvert. Il donne la chance de gagner l'une de 50 paires de billets de spectacle. De plus, les gagnants du concours de partout au Canada profiteront d'un séjour à l'hôtel offert par RBC, en plus des billets d'avion pour les spectacles de Toronto ou de Vancouver, ou un crédit pour un futur vol, une gracieuseté de WestJet. Les membres Avion Récompenses qui sont également membres Récompenses WestJet recevront une participation au concours en prime.

« En tant que partenaire officiel des services financiers et de l'accès aux billets pour Taylor Swift | The Eras Tour au Canada, nous sommes ravis de faire équipe avec notre partenaire de longue date, WestJet, pour rendre cette tournée emblématique aussi accessible que possible à l'échelle nationale, a déclaré Niranjan Vivekanandan, premier vice-président et chef, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. Ce partenariat contribue à offrir une expérience rehaussée, comprenant les vols et le séjour à l'hôtel, aux membres Avion Récompenses chanceux qui gagnent des billets. »

« Nous voulons faire en sorte que les admirateurs de Taylor Swift et les membres Récompenses WestJet de partout au Canada aient la chance d'assister à un spectacle de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour au moyen de ce concours, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du groupe WestJet. Nos vols permettront aux Canadiens de se rendre facilement à Toronto ou à Vancouver pour vivre cette expérience inoubliable, rendue possible grâce à nos formidables partenaires à RBC. »

Plus tôt cette année, RBC et Avion Récompenses ont lancé une campagne unique de concours et de cadeaux publicitaires d'une durée d'un an sur le thème de chacune des « eras » (périodes) emblématiques qui seront présentées lors du concert. À ce jour, RBC a donné à 220 Canadiens des billets pour les spectacles à Toronto et à Vancouver et des centaines d'autres suivront. Pour en savoir plus, les admirateurs de Taylor Swift peuvent suivre @RBC et @AvionRewards sur Instagram.

Tous les membres Avion Récompenses peuvent participer au concours (l'adhésion au programme est gratuite et offerte à tous les Canadiens, peu importe leur institution bancaire). Vous n'êtes pas encore membre Avion Récompenses ou Récompenses WestJet ? Adhérez gratuitement à avionrecompenses.com et à westjet.com/recompenses .

POUR PARTICIPER AU CONCOURS RED DE RBC :

Rendez-vous à la page du concours et participez-y d'ici le 16 juin 2024, à 23 h 59 (HE), pour courir la chance de gagner.

et participez-y d'ici le 16 juin 2024, à 23 h 59 (HE), pour courir la chance de gagner. Chaque gagnant confirmé d'un prix recevra deux (2) billets pour un spectacle de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour à Toronto ( Ontario ) ou à Vancouver (C.-B.), un séjour d'un minimum de deux (2) nuits à l'hôtel et des billets de vol aller-retour pour la ville de départ WestJet la plus proche (ou un crédit pour un vol WestJet ultérieur si le gagnant est un résident de l' Ontario ou de la Colombie-Britannique).

( ) ou à (C.-B.), un séjour d'un minimum de deux (2) nuits à l'hôtel et des billets de vol aller-retour (ou un crédit pour un vol WestJet ultérieur si le gagnant est un résident de l' ou de la Colombie-Britannique). Le concours est ouvert aux membres Avion Récompenses. Les membres Avion Récompenses qui sont aussi membres Récompenses WestJet recevront une participation au concours en prime.

Consultez la page des conditions pour obtenir de plus amples renseignements sur l'admissibilité.

On communiquera avec les gagnants potentiels le 24 juin 2024 au moyen de l'adresse courriel associée à leur compte Avion Récompenses.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles aux quelque 17 millions de clients que nous comptons au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social .

À propos d'Avion Récompenses

Programme de fidélisation et plateforme d'engagement des consommateurs primés et reconnus à l'échelle internationale, Avion Récompenses permet aux Canadiens d'économiser lorsqu'ils font des achats, ainsi que d'accumuler et d'échanger des points contre de la marchandise ou de généreuses récompenses. Son assistant de magasinage exclusif, AchatsExtra Avion Récompenses, permet aux membres d'accéder aux offres de manière transparente, ce qui leur fait épargner temps et argent à l'endroit même où ils magasinent en ligne. Comptant parmi les plus importants fournisseurs de services de voyage au Canada, Avion Récompenses offre des réservations de vol avec n'importe quelle compagnie aérienne pour n'importe quelle date, ainsi que des cartes de crédit Avion et des services de conciergerie. Pour en savoir plus, allez à avionrecompenses.com .

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement trois avions, 250 employés et cinq destinations ; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 26 pays.

Pour en savoir plus au sujet de WestJet, consultez le site westjet.com .

SOURCE RBC Banque Royale

23 mai 2024 à 10:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :