Déclaration de la ministre Khera à l'occasion de Vesak





Aujourd'hui, nous célébrons avec fierté Vesak, qui met en lumière la sagesse et la compassion de Bouddha

OTTAWA, ON, le 23 mai 2024 /CNW/ - En ce jour de la fête de Vesak, les bouddhistes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent la naissance, l'illumination et le passage au nirvana de Gautama Buddha, fondateur du bouddhisme.

Observée pendant la première pleine lune de mai, cette fête donne aux bouddhistes un moment privilégié pour se rassembler dans les temples afin de prier, chanter et méditer. Ils offrent des fleurs, des bâtonnets d'encens, des bougies et de la nourriture en hommage à la vie, aux enseignements et à la sagesse de Bouddha.

Vesak est aussi l'occasion de réfléchir sur les enseignements universels de Bouddha prônant la générosité, la compassion et l'intégrité, des valeurs qui sont profondément enracinées dans les communautés canadiennes. La fête nous rappelle l'importance de maintenir notre engagement en faveur de l'ouverture d'esprit et de la compréhension pour construire une société pacifique et inclusive.

Pendant que les bouddhistes des quatre coins du pays se rassemblent pour célébrer, prenons le temps de comprendre et de reconnaître les contributions significatives, passées et présentes, des bouddhistes canadiens au pays.

À titre de ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, j'offre mes meilleurs voeux de paix, de sagesse et de joie à toutes les personnes qui soulignent Vesak. Que ce jour sacré nous incite tous et toutes à incarner les principes de la compassion et de la compréhension.

23 mai 2024 à 09:35

