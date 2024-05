H2O Innovation conclut une facilité de crédit sous forme de Prêt Bleu de 85 M$ US





H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord avec la Banque Nationale du Canada, agissant en tant qu'arrangeur principal, teneur de livres unique, agent administratif et agent de structuration en développement durable d'un syndicat de trois banques dont la Banque Scotia et la Banque Toronto-Dominion, visant à augmenter la facilité de crédit renouvelable de la Société à 85 M$, soit une augmentation de 30 M$ depuis l'augmentation précédente du prêt. Le Prêt Bleu d'H 2 O Innovation repose sur les lignes directrices pour le financement bleu élaborées par la Société Financière Internationale en janvier 2022 et est conçu spécifiquement pour favoriser les investissements dans des projets respectueux des océans et dans la protection des ressources en eau potable.

Ce prêt permettra à H 2 O Innovation à la fois d'accélérer sa croissance et de poursuivre la diversification de ses activités sur différents marchés. Grâce à l'augmentation de sa facilité de crédit, la Société sera en mesure d'accroître ses capacités de production afin de soutenir la croissance de sa ligne d'affaires Technologies de traitement de l'eau et services (WTS) et d'augmenter la capacité de sa flotte mobile afin de répondre à la demande croissante pour de tels systèmes. Par ailleurs, elle permettra à la Société de se préparer à réaliser des acquisitions ciblées et de poursuivre sa stratégie de consolidation au sein de l'industrie du traitement de l'eau.

« Cette nouvelle tranche de notre facilité de crédit nous permettra d'assurer la croissance de nos différents piliers par le biais de fusions et d'acquisitions, ainsi que d'investissements en capital. Dans le cadre de notre plan de croissance sur cinq ans, cet accord nous offrira de nouvelles occasions d'atteindre nos objectifs. Non seulement nous bénéficierons d'une plus grande flexibilité, mais nous gagnerons également en efficacité », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers : i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

